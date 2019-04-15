living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عويدات أصدر قرارا ظنيا بمارك عيسى بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية

15
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قرارا ظن بموجبه بالمدعو محمد عيسى صالح المعروف ب"مارك عيسى"، وهو فار من وجه العدالة بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتحقير الشعائر الدينية والتجديف سندا للمواد 317 و474 و473، وأحاله الى المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي.

وورد في متن القرار الظني أنه في مطلع العام الجاري، تقدمت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية والمحامون مي الخنساء، محمد جعفيل، وليد حدرج، ميشال فلاح، محمد صفصوف، كوستي عيسى وعبد العزيز جمعة بإخبارات الى النيابة العامة التمييزية بحق مارك عيسى بسبب نشره بتاريخ 24 و25 كانون الأول 2018 عبر حسابه على "تويتر" تغريدات تناولت الدين الإسلامي والمسلمين، إضافة الى حديث في مقابلة تلفزيونية على قناة "المجد"، حيث أورد عبارات جاء في حرفيتها: "الإسلام إرهاب... محبي شريعة إبليس.. وإله هؤلاء...في يوم حسابه سأبصق في وجهه".. وغيرها من العبارات المسيئة، ما أثار حمية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإشارة الى أن المدعى عليه كان غادر لبنان من دون عودة بتاريخ 20/12/2016.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout