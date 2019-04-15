قرداحي يوضح موقف "التيار الوطني الحرّ" من خفض الرواتب: لا يطـاول سوى 10% ويأتـي ضمن سلّة إجـراءات

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في خضمّ الحديث عن موضوع خفض الرواتب والأجور للقطاع العام، أعلن مستشار "التيار الوطني الحرّ" للشؤون الاقتصادية الخبير الاقتصادي الدكتور شربل قرداحي عبر "المركزية"، "أننا كـ"تيار وطني حرّ" نعيد التأكيد أن خفض نسبة الرواتب والأجور يجب أن تكون ضمن مجموعة إجراءات تبدأ بـ:

- أولاً: رفع الإيرادات الضريبية عبر وقف التهرّب الضريبي الواسع والتهريب.

- ثانياً: معالجة أزمة الكهرباء والتي وُضعت على سكة الحل وفق إقرار الخطة.

- ثالثاً: حسن إدارة الدين العام وخفض تكلفته.

- رابعاً: خفض الرواتب والأجور إلى حجم الناتج المحلي من جهة، وكلفة الدولة من جهة أخرى، علماً أننا نتكلم حصراً عن الرواتب المرتفعة والرتب العالية، وأصحابها لا يتعدى عددهم الـ10 في المئة من مجموع العاملين في القطاع العام بكل أجهزته وإداراته.

أضاف قرداحي: وإذا استوجب الأمر خفض رواتب وأجور النواب والوزراء، فإن "التيار الوطني الحر" سيسير بالتأكيد في هذا الاتجاه. لكننا نتكلم عن جزء محدود في مرحلة موقتة تمتد على سنوات معينة، وكل ذلك يأتي ضمن مجموعة إجراءات تأتي في آخرها مسألة الرواتب والأجور التي تطاول 10 في المئة فقط من مجموع العاملين في القطاع العام.