مروان الحايك أفضل مدير تنفيذي

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فاز رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك بجائزة أفضل مدير تنفيذي Best Social CEO Award في مؤتمر الشرق الأوسط للتواصل الاجتماعي- 2019، والذي أقيم في بيروت.

وحصد الحايك الجائزة بتصويت غالبية من 2000 متخصص في التسويق ووسائل التواصل جرى استفتاؤهم على مدى شهر كامل.



وأُطلقت الجائزة هذا العام لتعكس أهمية الحضور الرقمي الفاعل لكل مسؤول في ضوء الإرتفاع الكبير في إستخدامات منصات التواصل.

وحسمت نتيجة التصويت للحايك نظرا إلى حرصه على التفاعل الشخصي واليومي مع المتابعين وذلك من أجل خدمة أفضل للمشتركين.