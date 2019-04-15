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مجلس النواب وزع جدول أعمال جلسة الاربعاء

15
APRIL
2019
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وزعت دوائر المجلس النيابي اليوم جدول أعمال الجلسة العامة، في الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الاربعاء، جاء فيه:


1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3347: طلب الموافقة على الانضمام الى بروتوكول بشأن المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط المنبثق عن اتفاقية برشلونة وتعديلاتها.

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3394: طلب الموافقة على ابرام بروتوكول اتفاق اطاري بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي بشأن المبادىء العامة لمشاركة لبنان في برنامج الاتحاد الاوروبي.

3- مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 4536: تمديد العمل بالقانون رقم 288/2014 تاريخ 20/4/2014 (اضافة فقرة الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) الممدد بالعمل به بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/1/2015 ووضع الية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد فترة زمنية.

4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8054 يتعلق بالمحميات الطبيعية.

5- اقتراح القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء صور / محافظة لبنان الجنوبي.

6- اقتراح القانون الرامي الى انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاء البترون.

7- اقتراح القانون الرامي الى انشاء محمية حرش بيروت الطبيعية.

8- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حسم على الانفاق في عدد من البنود في انفاق العام 2019، المقدم من النائب حسن فضل الله بتاريخ 3/3/2019.

9- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول 1956 المقدم من النواب: الان عون، الكسندر ماطوسيان، سيمون ابي رميا، انطوان بانو، جورج عطاالله، ادكار طرابلسي، ادكار معلوف، ابراهيم كنعان، ميشال معوض بتاريخ 4/3/2019.

10- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الزام الشركات التي تدير مرافق عامة التعامل بالعملة الوطنية اللبنانية حصرا، المقدم من النائب هاكوب ترزيان بتاريخ 7/3/2019.

11- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 3 من القانون رقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 (انشاء المجلس الدستوري ) وتعديلاته المقدم من النواب: هادي حبيش، الياس بو صعب، نقولا نحاس، ابراهيم عازار، سمير الجسر، بلال عبدالله، ياسين جابر، جان عبيد بتاريخ 7/3/2019.

12- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فرض وتفعيل الزامية فرز النفايات من المصدر (تعديل بعض مواد القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018، المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 12/3/2019.

13- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 16 من قانون تبييض الاموال رقم 318 تاريخ 20/4/2001، المقدم من النواب: جبران باسيل، زياد اسود، ابراهيم كنعان، نقولا صحناوي، اسعد درغام، ادكار معلوف، ميشال معوض، الياس بو صعب، جورج عطاالله، بتاريخ 9/3/2019.

14- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة /330/ من قانون الجمارك المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 2/4/2019.

15- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية المقدم من النواب: محمد الحجار، فريد البستاني، علي عمار، عبد الرحيم مراد، بلال عبدالله وهاني قبيسي، بتاريخ 3/4/2019.

16- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية، المقدم من النائب هاكوب ترزيان بتاريخ 8/4/2019.

17- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين المقدم من النائب حسن فضل الله.

18- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الاسلامي العلوي وتعديل المادتين /12/ و/16/ من القانون /449/ تاريخ 17 اب 1995 المقدم من النائبين علي درويش ومصطفى حسين بتاريخ 9/4/2019.

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