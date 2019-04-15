إليكم حقيقة توقيف الأسد في لبنان!

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:

"نشر أحد المواقع الالكترونية الاخبارية بتاريخ اليوم خبرا مفاده انه "يوم الجمعة الفائت ولدى دخول موكب يضم عددا من السيارات الرباعية الدفع آتية من الأراضي السورية الى لبنان على رأسه سيارة مضر الأسد، وعند الاستعلام عن الأسماء من قبل الأمن العام اللبناني تبين ان مضر رفعت الأسد مطلوب للدولة اللبنانية وبمخابرة النائب العام الاستئنافي في البقاع أشار بإخلاء سبيله".

إن المديرية العامة للأمن العام تنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وتؤكد أنه عار تماما من الصحة، وتهيب بكافة وسائل الاعلام توخي الدقة وعدم نشر أو تداول أي خبر قبل التأكد من صحته من خلال مراجعة المديرية العامة للأمن العام، مكتب شؤون الإعلام لتبيان الحقيقة".