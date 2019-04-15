مجلس القضاء: لا صحة لهذا الخبر

A + A -

رد مجلس القضاء الأعلى على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن النائب العام الاستئنافي في البقاع، أخلى سبيل شخص وصل إلى مركز الامن العام الحدودي في منطقة المصنع يوم الجمعة الواقع فيه 12/4/2019، على الرغم من وجود مذكرة توقيف صادرة في حقه.



واوضح أن خبر إخلاء سبيل الشخص المذكور من قبل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع هو غير صحيح تماما، لا بل انه ليس هناك أي محضر عدلي بهذا الخصوص. وكرر المكتب الإعلامي دعوته وسائل الإعلام إلى وجوب توخي الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بالسلطة القضائية أو بمجرى العمل القضائي.