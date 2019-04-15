تاتش قدّمت عرضاً تجريبياً لتقنية الجيل الخامس وحلولاً مبتكرة خلال معرض SmartEx 2019

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شاركت تاتش، شركة الإتصالات الخلوية والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، في فعاليات معرض لبنان الدولي السنوي للتكنولوجيا SmartEx الذي أقيم من 10 وحتى 13 نيسان الجاري فيSeaside Arena في واجهة بيروت البحرية، من خلال عرض أحدث الإبتكارات في جناحها.

هذا وتعاونت شركة تاتش مع نوكيا، لعرض إمكانات 5G لناحية سرعة الاستجابة أو Latency. ولعرض ذلك، اعتمدت نوكيا تقنية الواقع الإفتراضي للعبة كرة الطاولة (Ping Pong) حيث ارتدى اللاعبون نظارات خاصة منOculus ، ليشعروا وكأنهم في مباراة حقيقية يتنافسون مع لاعبين آخرين. انطلقت اللعبة باستخدام شبكة الجيل الرابع مع وقت استجابة تراوح بين 40 الى 80 جزء من الثانية، ولم يكن بمقدور اللاعبين تمرير الكرة في الوقت المناسب. لاحقاً، تم الانتقال الى تقنية الجيل الخامس بمعدل 3.5 جيجا هارتس- والتي أتاحت الوصول الى سرعة قصوى للاستجابة لم تتعد 3 الى 8 جزء من الثانية، حيث أصبح بمقدور اللاعبين تمرير الكرة وتحقيق النقاط.

كما قدّمت تاتش عرضاً لأحدث الحلول الرقمية والمبتكرة المخصصة للشركات والمؤسسات (B2B)، وقام فريق من إدارة الشركة بتقديم ركن الخدمة الذاتية الجديد. هذا وشارك في جناح تاتش شركات ناشئة ورواد أعمال من الذين شاركوا في برنامج تاتش للإبتكار (Touch Innovation Program - TIP) المميز.

وفي تعليقه على الحدث قال الرئيس التنفيذي في شركة تاتش إمري غوركان: "مشاركتنا في معرض SmartEx في نسخته هذا العام مردها الى كون تاتش مساهم نشط في صناعة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا. تمثل التطورات في الابتكار والتكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من نسيج صناعة الاتصالات وهدفنا كشركة هو مواصلة النمو والتطور وتقديم أحدث المنتجات والحلول للعملاء في جميع أنحاء البلاد. إضافة إلى ذلك، نطمح إلى تشكيل قوة دفع للإبداع ورفع مستوى الشركات الناشئة في لبنان من خلال برنامج Touch Innovation Program ، إنطلاقاً من إيماننا بأن النظام البيئي لريادة الأعمال مليء بأصحاب الرؤية الذين من شأنهم دفع البلاد الى الأمام من خلال توسيع آفاق الاقتصاد الرقمي."

جمع SmartEx مئات الموردين الذين عرضوا أحدث حلول الأعمال والابتكارات التكنولوجية لجمهور عريض. بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الاتصالات في لبنان التي تشهد نمواً متسارعاً.