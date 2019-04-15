اطلاق بطولة الحوار الدولية الأولى للشطرنج بحضور مخزومي

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برعاية وحضور رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، أقام الاتحاد اللبناني للشنطرنج وحوار الرياضة في حزب الحوار الوطني "بطولة الحوار الدولية الأولى للشطرنج"، في فندق الكورال بيتش. وذلك بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للشطرنج عزت قريطم، وعضو مجلس بلدية بيروت هدى الأسطة قصقص، والحكام الدوليين جمال الشامية، وعلي جاويش، وشحادة أبو نمري، وعزالدين أبو ضهر، ومحمد حمد، وقاسم فواز، وخالد بديع، وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد، وكوادر من حزب الحوار الوطني وفعاليات رياضية وإعلامية.

بعد النشيد الوطني ونشيد حزب الحوار الوطني، افتتح النائب مخزومي البطولة بالقول إن الرياضة الذهنية مهمة كالرياضة الجسدية. وأعرب عن أسفه أن الرياضة عموماً لا تحظى بالدعم والاهتمام اللازمين ولا تُخصّص لوزارة الشباب والرياضة ميزانيات كافية في هذا الإطار. وشدد على ضرورة إيلاء الرياضة المزيد من الاهتمام والتشجيع وبذل جهود أكبر لتطويرها.

واعتبر مخزومي أن لعبة الشطرنج مهمة جداً، فهي كما رأينا اليوم تضم لاعبين من مختلف الأعمار، داعياً الشباب إلى اكتساب الخبرات من الجيل القديم والتعلم منهم كيف نجحوا في اجتياز المراحل الصعبة في حياتهم. ولفت إلى أن اهتمام حزب الحوار لا يقتصر على الشطرنج فحسب، بل يدعم قطاع حوار الرياضة الكثير من الأنشطة الرياضية كماراثون بيروت، لافتاً إلى رعايته للبطل الأولمبي السابق في رفع الأثقال السيد حسان القيسي الذي أحرز بطولة العالم للماسترز ثلاث مرات. وشدد على أهمية مشاركة العنصر النسائي في البطولة، آملاً أن يكون عدد المشاركات أكبر في المرات القادمة. وختم متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

وفي كلمة له شكر قريطم النائب مخزومي وحوار الرياضة، مؤكداً أن ما اجتمعنا عليه اليوم مسألة أساسية بعدما كنا ننتظر أن يكون هنالك حركة سياسية اجتماعية تعنى بالرياضة. وأشاد بحزب الحوار الوطني كونه أول حزب سياسي يبدي اهتماماً ويتعاون مع الاتحاد لتشجيع الرياضة عموماً وهذه اللعبة خصوصاً. وتابع: يجب إيجاد متنفس للجيل الجديد يساعده على التسلية والترفيه ويمكّنه من بناء مستقبله في الوقت عينه، معبراً عن سعادته للتعاون والتنسيق مع حوار الرياضة خصوصاً مع وجود شخصية سياسية كالنائب مخزومي تفكر جدياً بمستقبل الشباب والجيل الجديد، ومتمنياً التعاون مع حزب الحوار في بطولات أخرى.

وبدأت المباراة بعد أن عرّف الشامية عن قوانين وشروط اللعبة. وأقيمت البطولة وفق النظام السويسري من 9 جولات

‎حاز الفائزون الثلاثة الأوائل على كأس البطولة إضافة إلى جائزة نقدية، وهم:

- المركز الأول: عَمرو الجاويش،

- المركز الثاني: محمد سلمان،

- المركز الثالث: فادي عيد، الذي قدم جائزته للفائزة الأولى عن فئة السيدات تشجيعاً لها

فيما حصد الفائزان عن المرتبتين الرابعة والخامسة مهدي قاعوري والياس صايغ على ميدالية وجائزة نقدية.

ونال الثلاثة الأوائل عن فئة 16 عاماً وما دون كأس البطولة إضافة إلى جائزة نقدية، وهم:

المركز الأول: أكرم خضر

المركز الثاني: سامر سلمان

المركز الثالث: أديب قرقدان

فيما حاز محمد الجاويش الفائز بالمرتبة الرابعة على جائزة نقدية.

وتم توزيع 30 ميدالية تذكارية تحمل شعار البطولة على المشاركين. كما وزّعت ميداليات تكريمية للاعب الأصغر سناً، واللاعب الأكبر سناً، والأول عن فريق الجيش اللبناني، وأولى عن السيدات.

كما جرى تكريم الحكام وأعضاء اللجنة التنظيمية في "حوار الرياضة" في حزب الحوار الوطني. وقدم النائب مخزومي درعاً تكريمية للسيد قريطم، كما قدم الاتحاد درعاً تكريمية لراعي البطولة.