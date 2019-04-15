تحضروا - من مساء الإثنين ولغاية مساء الأحد.. أسبوع شتوي بامتياز!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الجوّي يقترب تدريجياً من جنوب تركيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط مساء اليوم الإثنين وتتساقط الأمطار مترافقة مع عواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة.

وتشتد غزارة الأمطار قبل ظهر يوم الثلاثاء وتصبح شاملة، تقريباً، في كل المناطق اللبنانية تترافق مع حبّات البرَد، وقد تتشكل السيول في المناطق الساحلية الوسطى، وسوف تتوزّع نسبة الهطولات من مساء الإثنين ولغاية مساء الأحد المقبل على الشكل التالي:

درجة اولى 200/250ملم: الساحل السوري

درجة ثانية 125/150ملم: بيروت، جونية، جبيل، كسروان ساحلاً وجبلاً مناطق المتن، الدامور عاليه والشوف، شكا والبترون.

درجة ثالثة 70/90 ملم: صيدا وصور والنبطية، مرجعيون البقاع الأوسط، عكار بشري، زغرتا.

درجة رابعة 25/60 ملم: البقاع الغربي والبقاع الشمالي، شمال الأردن، شمال فلسطين.

تتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2000 متر.

الحرارة على الساحل: 18/14

في البقاع: 14/7

الجبال 1200 متر: 12/5

الضغط الجوّي: 1011hp

الرطوبة: 90%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كم في الساعة