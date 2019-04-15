أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 15-04-2019

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الجمهورية



علق أحد المسؤولين على التحقيقات التي تجري حول قضايا فساد ورشاوى بالقول: ليس المهم أن نطاول الصغار بل الأهم أن نصعد نحو الرؤوس الكبيرة.



حصل إتصال هاتفي بين وزير سابق وموظف أحيل حديثا إلى التقاعد من الوزارة التي كان يشغلها الوزير المذكور تخلله تلاسن وشتم من الوزير وتلويح من الموظف بكشف كل أوراق الوزير.



يقول مسؤول كبير في حزب بارز إن العلاقة مع حزب وسطي وصلت إلى حد القطيعة التامة.

اللواء



غمز

أكدت مصادر سياحية على نسبة الحجوزات العالية في فنادق بيروت ومناطق الاصطياف، مبدية خشيتها من حصول تطورات سياسية مفاجئة داخلياً، أو أحداث دراماتيكية إقليمياً، تؤدي إلى تطيير الموسم بكامله، وإضاعة فرصة جديدة على القطاع السياحي!



همس



ما زالت زيارة السفير السعودي إلى البطريركية الأرمنية ووضع إكليل من الزهور على نصب الشهداء الأرمن في تركيا تتفاعل حول الرسالة السياسية القوية التي انطوت عليها هذه الخطوة غير المتوقعة!

لغز



تساءلت أوساط اقتصادية عمّا إذا كانت تخفيضات رواتب وتقديمات القطاع العام ستشمل مخصصات الرئاسات الثلاث ورواتب الوزراء والنواب، الحاليين والسابقين، وكبار المسؤولين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة!







البناء



قالت مصادر قيادية في تجمع المهنيين السودانيين إنّ الإنقسام حول حكم الرئيس السابق عمر البشير وحد التيارات الشعبية الوطنية مع التيارات التي تملك أجندات خارجية من الجيش والقوى الإسلامية، وإنّ مرحلة المجالس العسكرية تشهد إعادة فرز للصورة السياسية حيث يقف أصحاب المشاريع الخارجية في ضفة وأصحاب مشروع التغيير الداخلي في ضفة، وتوقعت المصادر استمرار التجاذب البارد بين الطرفين حتى تبلور تسوية تحقق مساراً مدنياً للسودان، لأنّ التجاذب الساخن الذي حاول المجلس العسكري الأول تنفيذه انتهى بالفشل، ولأنّ تجمع المهنيين يرفض أن يكون امتداداً لأيّ عنوان خارجي ويبحث عن تسوية منصفة مع الجيش لا عن معركة…