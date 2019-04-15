عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 15-04-2019

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الأخبار

«الربيع العربي» ــ 2: «المحمّدان» يحاولان التعويض!

‫حرب الحكومة على القطاع العام

‫«المستقبل» يخسر في طرابلس ويفوز بمقعد ديما جمالي!

‫مادورو: لدينا أكثر من مليوني مقاتل

البناء

حوار مدني عسكري في السودان... ومصر تدخل على الخط الليبي... وتعترف بحصار سورية

«المستقبل» يخسر طرابلس بمقاطعة 90 ... ويفوز بمقعد جمالي بـ 7

مجلس الدفاع يناقش اليوم العرض الأميركي بفصل الترسيم براً عن البحر

الجمهورية

هندسة سياسية لـ«الخفض الموجع«

الراعي: لا لإلغاء الحضور المسيحي

طرابلس: كلهم خاسرون

اللواء

الموازنة في المأزق.. والموظفون إلى الشارع

جمالي تعود نائباً بأكثرية ثلثي المقترعين.. والجلسة التشريعية تحاكي اجتماعات واشنطن

إقالة بن عوف وقوش والسفير في واشنطن.. ودعم سعودي إماراتي للبرهان

السيسي يبحث مع حفتر الأوضاع: دعم الحرب على الإرهاب في ليبيا

الديار

اخطر موقف لواشنطن حول اسرار عن تركيا والعراق وايران وسوريا واسرائيل ولبنان

رئيس الجمهورية العماد عون سيرأس اجتماعا اقتصاديا ماليا هاما وبري وجنبلاط بحثا الوضع

باسيل: التخفيض المؤقت اذا لم يحصل لن يبق معاش لأحد وسد بسري ثروة مائية وبيئية كبيرة