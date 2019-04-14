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النقيب القصيفي بحث مع رئيس إتحاد الصحافيين السوريين قضية إختفاء سمير كسّاب

14
APRIL
2019
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إستقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي رئيس اتحاد الصحافييّن السورييّن موسى عبد النور في مقر النقابة بحضور أمين صندوقها علي يوسف.

عبد النور الذي كان يشارك في مؤتمر "مستقبل الاعلام الرياضي في ضؤ ثورة الإعلام الرقمي" المنعقد في بيروت، تطرّق في زيارته لنقابةالمحرّرين إلى قضايا مهنية ذات الإهتمام المشترك، وجرى خلال اللقاء التوقف عند الموضوعات الآتية:

التنسيق بين النقابة والإتحاد في إطار الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفييّن.

بحث التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر للاتحاد الدولي للصحافييّن الذي سيعقد في تونس من 11 الى 14 حزيران 2019.

مستقبل التعاون بين النقابتين حول كل الموضوعات المشتركة.

وطلب النقيب القصيفي من النقيب عبد النور مساعدة إتحاد الصحافيين السوريين في المساعي الجارية للكشف عن مصير المصوّر اللبناني سمير كساب الذي إختفى في سوريا ولا تزال أخباره مقطوعة، معتبرًا أن قضيته هي قضية انسانية قبل أيّ شيء.

النقيب عبد النور قال: "اننا نتعاطف مع الأسرة الصحافيّة اللبنانية وعائلة كساب، والإتحاد على إستعداد دائم لإجراء الإتصالات من أجل جلاء مصير المصور اللبناني وأفراد الفريق المرافق له، وبذل كل ما يمكن من جهد، وما يملك من إمكانات في هذا السبيل، ومتابعة المعلومات التي تتوافر عن هذه القصية". وأضاف: "إن المصور سمير كساب والمرافقين له، قد إختفوا في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الارهابية".

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