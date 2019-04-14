المكتب التربوي في التيار -قطاع عكار ينظّم لقاء مع رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في التعليم المهني والتقني جوزيف يونس

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أقام المكتب التربوي -قطاع عكار لقاء تربويا بعنوان " التعليم المهني بين الأمس والحاضر تحديات وطموحات" مع رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات في التعليم المهني والتقني جوزيف يونس في قاعة عصام فارس في المدرسة الوطنية الارثوذكسية في بلدة الشيخ طابا-عكار بحضور الوزير السابق يعقوب الصراف والنائب السابق نضال طعمة و عضوي المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور ووليد الأشقر ومنسق قضاء عكار في التيار الوطني الحر د. كلود إسكندر اضافة الى فعاليات تربوية وحزبية واجتماعية.

اسكندر

استهل اللقاء منسق قضاء عكار د. كلود اسكند الذي لفت في كلمته الى "اننا في بلد يتجه الى ازمة بطالة بسبب اكتظاظه بالجامعيين والاكادميين واغراق سوق العمل بالاختصاصات نفسها و افتقاره الى التقنيين والفنيين الذين يضطلعون بدور مهم واساسي في المشاركة في بناء المجتمع والوطن."

وأكد اسكندر "ان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قد وضع ضمن اهدافه الاساسية ، الاهتمام بجيل الشباب" مشيرا الى انه" انطلاقا من هنا، ياتي دورنا كحزب و دوركم لتوجيه شبابنا الى سوق العمل حسب الحاجات المطلوبة حتى لا تُكمل عملية افراغ البلد من طاقاته الشبابية التي تهاجر كل يوم بحثا عن لقمة عيشها ومستقبل اولادها."

وختم اسكندر مرحبا بالضيوف "في عكار في هذا اللقاء آملا ان يُعقد مستقبلا، بالتنسيق مع المكتب التربوي، لقاءات اخرى متتالية وهادفة و منتجة على الصعيد التربوي ."

نادر



وكانت كلمة لمنسق القطاع المهني في عكار جوزيف نادر الذي عرض للمشاكل التي تعاني منها المعاهد المهنية في عكار ومطالب الاساتذة المتعاقدين اضافة الى هواجس الطلاب في الامتحانات الرسمية .



موسى



من جهته اكد ممثل المكتب التربوي في عكار رياض موسى"ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تربوية يسعى المكتب التربوي لعقدها في القطاعات المختلفة لنقل مشاكل عكار الى المعنيين والعمل على ايجاد حلول" مشددا ان "المكتب التربوي يضع في سلم اولوياته اذ ان القطاع التربوي هو ركيزة اقتصادية في المجتمع العكاري" لافتا الى" ان عكار بالاضافة إلى كونها خزان الجيش اللبناني اضحت ايضا خزانا للتربية والتعليم" .

وأضاف موسى : "اننا في عكار بامس الحاجة الى نهضة تربوية شاملة وعامة لاسيما إستحداث الأبنية والتجهيزات وصيانتها و اقامة دورات اعدادية".

ودعا موسى الى "تكاتف الاحزاب كافة و تعاون مدراء المعاهد والمدارس الفنية في عكار للعمل على فتح اختصاصات جديدة وتخفيف اعداد الخريجين من الاختصاصات الموجودة حاليا".



ووجه موسى الشكر لمسؤول المكتب التربوي روك مهنا ل"دعمه عمل المكتب التربوي في عكار و اهتمامه بكل ما يتعلق بالقطاع التربوي الذي يخص هذه المنطقة."

ثم عرض موسى للمشاكل الاساسية التي يعني منها القطاع المهني في عكار.



و شكر الاستاذ جوزيف يونس والحضور لتلبيتهم الدعوة كما خص بالشكر المتروبوليت باسيليوس منصور الجزيل الإحترام والنائب نضال طعمه لحسن الاستقبال.



وانهى موسى كلمته بقول لفخامة الرئيس العماد ميشال عون :" إننا كلبنانيين نعلق أمالا" كبيرة على المعلم لانه هو الدافع نحو الإيمان وإحترام القيم والتعلق بالأرض "

يونس

من جهته، استهل رئيس مصلحة الامتحانات والمراقبة في التعليم المهني جوزيف يونس كلمته ب"توجيه تحية الى روح كل شهيد وكل جريح سقطوا دفاعا عن الوطن وذلك بمناسبة مرور ٤٤ عاما على ذكرى الحرب اللبنانية".

ثم استعرض يونس "الوفر الذي حققته المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في ميزانية الامتحانات لدورة ٢٠١٨ حيث وصل الى حوالي المليون دولار مقارنة بدورة ٢٠١٧" واعدا ب"مزيد من التوفير" مشيرا الى" انه وبمبادرة شخصية منه طلب خفض تعويضاته" .

و عرض يونس خطته المقترحة لتطوير الامتحانات المهنية الرسمية مؤكدا "العمل على السعي واقتراح زيادة مراكز الامتحانات في عكار والعمل على استحداث مراكز تقديم للامتحانات العملية فيها "

كما تطرق يونس في كلمته الى "مناهج التعليم المهني و المباني والتجهيزات في التعليم المهني التي تحتاج الى التحديث والتطوير بما يتلاءم مع حاجات السوق اللبناني.

وشدد على" اهمية العمل على تغيير النظرة الدونية التي ينظر بها المجتمع الى التعليم المهني اذ ان هذا العلم هو اهم ركائز المجتمعات في الدول المتقدمة".

واكد يونس" التشدد في مراقبة الامتحانات وضرورة ان يصار الى تعديل بعض القوانين المرتبطة بالشهادات المهنية" متسائلا "كيف يمكن ان لا يكون من حق الطالب الحاصل على اجازة فنية الالتحاق بالجامعة بينما يحق لحامل شهادة الامتياز الفني ذلك".

و تمنى يونس على " الاساتذة الذين يشاركون في اعمال التصحيح كافة ضرورة اعتبار كل طالب بمثابة ابنهم او ابنتهم او اخواتهم وبالتالي التصحيح بما يرضي ضميرهم ولا ان تكون المشاركة فقط للاستفادة المادية".



وختم يونس شاكرا فخامة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر والوزير الياس بو صعب على دعمهم واعدا اياهم بالمزيد من العمل والمثابرة؛ كما شكر المكتب التربوي في التيار الوطني الحر الداعم الاكبر له ورحب شاكرا ايضا للاحزاب مشاركتهم في اللقاء متمنيا عليهم " انهم مهما اختلفوا في السياسة ان يتحدوا دائما في ما خص المجال التربوي لما في ذلك من اثر ايجابي على الطلاب وعلى القطاع التربوي بشكل عام" مؤكدا ان" بابه مفتوح للجميع وعلى استعداد لتلقي المقترحات كافة التي تساهم في تطوير وتحديث الامتحانات الرسمية".