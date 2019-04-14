رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك: الكل خالف الصمت الانتخابي

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زارت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مركز هيئة الاشراف على الانتخابات في مبنى اريسكو بالاس، وعقدت اجتماعا مطولا مع رئيس واعضاء الهيئة، واطلعت منهم على حسن سير العملية الانتخابية.

وتحدث في الاجتماع رئيس الهيئة القاضي نديم عبدالملك، مرحبا بالحسن، وقال: "نواكب أمس واليوم واياكم الانتخابات النيابية من ضمن نطاق التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والبلديات وهيئة الاشراف على الانتخابات، وكما شاهدت يوجد لدينا مكتب ولو كان متواضعا، لكنه قام بعمله في هذه الانتخابات الفرعية. كنا على اتصال دائم مع أشخاص في وسائل الاعلام يخالفون الصمت الانتخابي الذي خالفه الجميع، ذلك أن ليس بيد الهيئة الوسائل التنفيذية لردع بصورة مباشرة على الارض مثل هذه التجاوزات، وبمطلق الاحوال نحن نواكب هذا اليوم الطويل حتى انتهاء عملية الاقتراع".

وختم: "مجددا نشكر لك دعمك ديمومة هيئة الاشراف على الانتخابات واستمراريتها واستقلاليتها".

بدورها قالت الحسن: "اشكر لكم حسن الاستقبال، ورأيي بالهيئة كما عهدتموه وهو أن الانتخابات لا تكتمل بشفافيتها من دون اشراف الهيئة. نأمل بألا نرى شوائب وينتهي هذا اليوم الانتخابي ويربح الأوفر حظا، أشكر لكم مواكبتكم".