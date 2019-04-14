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سرحان يواكب عملية سير الانتخابات الفرعية في طرابلس: لم نتلق حتى الان اي شكوى او مراجعة

14
APRIL
2019
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 يترأس وزير العدل ألبرت سرحان منذ صباح اليوم في مكتبه في الوزارة اجتماعا للجنة القضائية المعنية بمتابعة سير عملية الإنتخابات الفرعية في طرابلس، وتم التواصل مع القضاة المكلفين مواكبة العملية الإنتخابية في لجان القيد العليا والإبتدائية.

واطمأن سرحان الى جهوزية تلك اللجان والى الإستعدادات اللوجستية لإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة.

ويشارك في عملية الفرز وإعلان النتائج، لجنتا قيد عليا، مؤلفتان من 4 قضاة و8 لجان قيد ابتدائية مؤلفة من 8 أعضاء.

كما تضم هذه اللجان 12 موظفا إداريا و8 رؤساء بلدية وأعضاء من المجالس البلدية المعنية.

ويشارك في عمليات الفرز 41 موظفا إداريا تابعا للوزارة تحت إشراف لجان القيد، على أن تبقي اللجنة الإدارية اجتماعاتها مفتوحة الى حين انتهاء أعمال الفرز وإعلان النتائج.

وأكد سرحان ان "وزارة العدل تواكب سير العملية الإنتخابية وأنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى أو مراجعة، والعملية تجري في جو هادىء وان العمل سيستمر حتى صدور النتائج، ولو حتى في ساعة متأخرة لأن دور الوزارة هو التأكد من إجراء عمليات الفرز بالشكل المطلوب".

وأشار الى ان "اللجان تعمل تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد، وفي حال ورود أي شكوى، ترفع اللجنة الإبتدائية النتائج الى اللجنة العليا التي تتخذ القرار المناسب".

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