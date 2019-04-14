الراعي: لبنان رازح تحت عبء ثقيل وننادي النازحين بالعودة إلى أرضهم

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أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في العظة الّتي ألقاها خلال ترؤسه قداس أحد الشعانين في بكركي، إلى "أننا نلتمس للجميع سلام المسيح، ولا سيما لبلداننا المشرقية التي تعاني من الحروب والانقاسمات والنزوح والهجرة والأزمات. نلتمس هذا السلام للعراق وسوريا، مع عودة جميع النازحين والمهجرين إلى وطنهم، ليواصلوا كتابة تاريخهم ويحافظوا على بلدهم، فلا يكونوا كالعبء على البلاد التّي استقبلتهم وبخاصة لبنان".

وشدّد البطريرك الراعي، على أنّ "لبنان رازح تحت عبء ثقيل يتهدد حياة شعبة وكيانه وسقوط اقتصاده وتوقّف نموّه"، موضحاً "أنّنا عندما ننادي النازحين بالعودة إلى أرضهم، بالرغم من عدم تشجيعهم من قبل الأسرة الدولية لأغراض وأسباب سياسية، إنّما لكي لا يكونوا مع وطنهم ضحية حربين: الأولى حرب الأسلحة الّتي دمّرت الحجر، والثانية الحرب السياسية، أي عدم العودة الّتي تدمّر الهوية والثاقفة والتاريخ".

وأضاف الراعي "لا يمكن القبول بانتزاع هوية القدس المنفتحة على الديانات التوحيدية، وجعلها عاصمة لإسرائيل اليهودية. كما لا يمكن القبول بإلغاء الدور المسيحي البنّاء وبتجاوز المسلمين، فيما لهم من أماكن عبادة وحضور. من أجل إحلال السلام، لا يمكن القبول بحرمان الفلسطينيّين من دولة خاصة بهم، ومن عودة اللاجئين إلى أراضيهم".