living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الطوائف المسيحية في صيدا احتفلت بأحد الشعانين وكلمات للعمار وحداد شددت على المحبة والسلام

14
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حنان النداف-

 احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في مدينة صيدا بأحد الشعانين حيث اقيمت القداديس والزياحات بالمناسبة، وأتى الاطفال حاملين شموعهم المزينة واغصان الزيتون.

ففي كنيسة مار الياس للموارنة ترأس راعي ابرشية دير القمر وصيدا للموارنة المطران مارون العمار قداس الشعانين، في حضور فاعليات وحشد من ابناء الرعية يعاونه عدد من الاباء والكهنة.

بعد الانجيل المقدس، ألقى العمار عظة تناول فيها معاني العيد وقال: "حضوركم معنا مسيرة صلاة بدأتم بها عندما فكرتم ان تأتوا للصلاة معنا من قريب ومن بعيد ونتشارك معكم بهذا العيد الذي يبدأ فيه اسبوع الآلام الذي نعتبره اهم مسيرة على الاطلاق في حياتنا المسيحية وانتم بدأتم معنا بهذه المسيرة عبر حضوركم اليوم لذلك انا وكل الاشخاص نشكركم على حضوركم ونطلب من هذه المسيرة التي بدأنا بها سويا ان توصلنا مع هذه الجموع التي كانت مرافقة يسوع الى القيامة الحقيقية لحياتنا ولعائلاتنا لقرانا ومنطقتنا وكل لبنان وكل الكنيسة".

وختم: "هذا العيد نسميه عيد الاطفال لانهم يشبهون هذه الفئة من الناس التي تبحث بصدق عن يسوع وليكبروا مع يسوع ويبحثون عبر الكنيسة ومدرستهم ومجتمعهم ليتعرفوا اكثر على يسوع وفرحتنا بهم كبيرة لذلك هذا العيد عيدهم لانهم الفئة التي تغني الكنيسة وهم مستقبلنا ومعكم ومع كل الكنيسة نقول الله يبارك اطفالنا ويتعرفوا اكثر على يسوع ليشفعوا لنا يوما ما".

الحداد

وفي كاتدرائية مار نيقولاوس للروم الملكيين الكاثوليك في صيدا ترأس راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران ايلي الحداد قداس الشعانين يعاونه لفيف من الكهنة بحضور فاعليات وحشد من المؤمنين من ابناء الرعية.
وألقى المطران الحداد عظة بعد الانجيل المقدس قال فيها: "يرمز أحد الشعانين إلى اقتراب ساعة آلام وموت وقيامة السيد المسيح. إنه الدخول الاحتفالي إلى مرحلة جديدة لكن بشكل علني ورسمي. فكلمات يسوع واضحة ورسمه سر الافخارستيا معلنا استمرارية الرسالة الخلاصية، ثم تطبيق النبؤات عن آلامه وموته وقيامته، كلها تشير إلى أن مخطط الله على ابنه قد تم وبدأ تنفيذه علانية".


اضاف: "في كل هذه المحطات تلاقى يسوع مع الإنسان على أنواعه: الحاكم والمواطن، الغني والفقير، الشرير والتقي، المتكبر والمتواضع، التلميذ والعدو، المخلص والخائن الذي يؤمن به والذي رفضه، الذي شكره والذي لم يشكره، تلاقى يسوع مع كل الناس ولكل منهم قال كلمته.
ملخص كلمات يسوع: إكتشف ذاتك والله الذي يكلمك ولا تعد تضيع وقتك. إختصر يسوع لنا الطريق قائلا: "أحبب الرب إلهك من كل قلبك وذهنك وأحبب قريبك كنفسك".


وعمليا فسر هذه الوصية بكلامه للشاب الغني: "إذهب وبع كل أملاكك ووزعها على المساكين وتعال اتبعني".
إذا كان دخول المسيح إلى أورشليم هو لقاء مع هؤلاء الناس جميعا فالذين فهموه بالاكثر هم الأولاد لذا نراهم حوله راكبا على الجحش.
اللقاء بالانسان هذا هدف مسيرة لا بل ومظاهرة الشعانين. فماذا عسانا نقول له أمرحبين أم غير مبالين أم رافضين، وتنقسم البشرية اليوم حول شخصية يسوع إلى هذه الفئات الثلاث. لا بل تنقسم البشرية في استقبال الاديان كافة الى هذه الفئات الثلاث".

وأردف: "لعل وثيقة التفاهم بين البابا فرنسيس وشيخ الازهر الطيب لهي خير وثيقة تبرز واقع الايمان اليوم. فالمسيحية والإسلام وسائر الأديان هي في كفة العرض فتعطي الانسان هدايا الله. والناس في معرض الطلب. لكن هنا تقع المشكلة بأن الطلب بات قليلا. يريد إنسان اليوم ألا يرتبط بأحد. لا يرفض الله إنما لا يهمه وجود الله. عدم الاكتراث بالله هي مشكلة هذا العصر. من هذه الواقعة تتفرع أصوليات خائفة على مصيرها من اللاعدالة الدولية فتستعمل الله لحمايتها وتخطىء بالتصويب على الإله الحق بأن تستنزل آلهة الحروب والانتقام وصولا الى تشريع الفساد والسبي والنهب واشكال العنف كلها. نحن في لبنان تأثرنا بما يحدث بافكار العالم كله. كل شيء يؤثر بنا في لبنان. لا ترى إيديولوجية حتى ولو في الهند والشرق الأدنى إلا وترى صدى لها في هذا الوطن المرآة. لا شيء من عندنا سوى عيد البشارة. ويا ليته يتعمق بمفهومه الديني المشترك ولا يبقى على سطحية المجاملات الاجتماعية".

وختم الحداد: "ندعو الأخوة اللبنانيين عامة إلى وعي دور الأديان بانها حضارة لا بد منها للرقي بالانسان. تعالوا ندخل مع المسيح إلى مدينة السلام أورشليم حيث الحاكم خادم والمواطن صاحب ضمير تهمه المدينة كما لو كان حاكما. تعالوا نرى في الإنجيل وكتبنا السماوية نهجا إنسانيا يعيشنا السلام. اليوم عيد السلام فالسلام معنا أجمعين آمين".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout