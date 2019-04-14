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هذا ما يحمله الطقس من مفاجأة بداية الأسبوع!

14
APRIL
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تصبح الاجواء بعد الظهر مهيأة لتساقط امطار خفيفة متفرقة تشتد ليل الاثنين الثلاثاء مع برق ورعد. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الدافئة تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط مع اقتراب منخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

الاحد: غائم جزئيا الى غائم مع رياح شديدة تقارب ال 80 كلم/س يرتفع معها موج البحر، تبدأ الحرارة بالانخفاض التدريجي مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، كما يحتمل تساقط الرذاذ في المناطق الجبلية والجنوبية.

الاثنين: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تصبح الاجواء بعد الظهر مهيأة لتساقط امطار خفيفة ومتفرقة تشتد ليل الاثنين/ الثلاثاء مع برق ورعد.

الثلاثاء: غائم مع أمطار وانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وأمطار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 23 درجة، فوق الجبال من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 9 الى 18 درجة.

- الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 35 و 45 كلم/س وتشتد لتتجاوز ال 75 كلم/ س .

- الانقشاع: متوسط.

- حال البحر: مائج الى هائج بسبب سرعة الرياح.

- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,9 ساعة غروب الشمس 19,9 .

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