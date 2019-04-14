نقيب اصحاب مكاتب السفر: لا يوجد "تجمع وكالات سفر منظمة لرحلات شارتر" ككيان قانوني وهذا التجمع لا يمثلنا

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أصدر نقيب اصحاب مكاتب السفر في لبنان جان عبود بيانا توضيحيا جاء فيه:

"نما إلينا، ان بعض وكالات السفر المنظمة لرحلات شارتر تعمل على تجييش الرأي العام ضد قرار معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس الرامي الى حصر الموافقة الخاصة بالرحلات السياحية بواسطة طيران شارتر بالوزارة دون المديرية العامة للطيران المدني اللبناني.

لذا يهم النقابة ان توضح ما يلي:

أولاً: لا يوجد ما يسمى تجمع وكالات سفر منظمة لرحلات شارتر ككيان قانوني، وان التجمع المذكور لا يمثل نقابة اصحاب مكاتب السفر في لبنان ولا يعبر عن آرائها بأي شكل من الأشكال.

ثانياً: ان تحريض التجمع المذكور على الإعتصام ضمن حرم المطار يعتبر عصياناً مدنياً مخالفاً للقانون ومضراً بالإقتصاد الوطني الذي يدعي التجمع المذكور حرصه عليه ودفاعه عنه.

ثالثاً: انه يعود لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل صلاحية تنظيم تراخيص تسيير رحلات جوية كونه المعني الأول والمسؤول عن السلامة العامة للطيران في لبنان.

رابعاً: ان معالي وزير الأشغال العامة والنقل الاستاذ يوسف فنيانوس قد اثبت بجدارة طيلة فترة توليه الوزارة محاربته للإحتكار وسعيه الدؤوب لمكافحة الفساد ودعمه لشركات السفر اللبنانية التي تستوفي الشروط القانونية وتحترم معايير السلامة العامة دون اَي تمييز بينها.

أخيراً تستنكر النقابة قيام ما يسمى بتجمع وكالات السفر المنظمة لرحلات شارتر تضليل الرأي العام وقلب الحقائق لغاية في نفس يعقوب، وان النقابة في صدد إعداد بيان توضيحي لاحق يظهر بالتفصيل المغالطات القانونية والواقعية الواردة في بيان التجمع المزعوم بعد إلتئام مجلس النقابة وحضور جميع أعضائه، في ضوء انه كان من الضروري إصدار البيان الراهن بأسرع وقت كي لا ينسب لساكتٍ قول وسعياً لعدم تضليل الرأي العام وإنجراره وراء من يسعى الى تحقيق مآرب شخصية تحت ذريعة الدفاع عن المصالح العامة والإقتصاد الوطني. "