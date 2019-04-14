في اليوم الانتخابي.. هذا ما قاله المرشح نزار زكا من سجنه في ايران

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أكد المرشح للانتخابات الفرعية في طرابلس نزار زكا من سجنه في ايران للLBCI، "ان لا احد يستحق ان يظلم كما ظلم". وقال: "ليدعونا نعيش ويكفي انهم قسموا البلد".

وتابع: "لم يصدر أي مسؤول لبناني بيانا رسميا بخصوص اعتقالي"، وسأل: "كيف لهم ان يقبلوا ان يكون مواطنا لبنانيا مسجونا ولا يسألوا عنه؟ لا اعرف ماذا يحصل ولم يسكت المسؤولون عن اعتقالي، فليقولوا اذا كانوا خائفين من حزب الله او غيره".

وعن ظروف اعتقاله، قال زكا: "انا اقبع تحت الأرض مع 50 شخصا، وأرى الشمس ساعة في النهار".

وتوجه لاهالي طرابلس، قائلا: "صوتوا للحق ولضميركم كي لا يحصل لاي شخص آخر كما حصل معي، صوتوا لكرامة الشمال وكرامة طرابلس".