انتخابات طرابلس الفرعية انطلقت وحركة الاقبال خفيفة

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فتحت صناديق الاقتراع في طرابلس عند السابعة من صباح اليوم لانتخاب نائب سني بعد شغور المركز بإبطال المجلس الدستوري نيابة ديما جمالي.

ويتنافس اليوم على المقعد النيابي الى جمالي (المدعومة من تيار المستقبل ومن الرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي، والوزير السابق اشرف ريفي)، النائب السابق محمد مصباح عوني احدب، نزار أحمد زكا(المسجون في ايران) ، طلال محمد علي كباره، الاعلامي عمر خالد السيد، حامد عمر عمشه، محمود ابراهيم الصمدي، يحي كمال مولود.

وافاد مندوب الوكالة في طرابلس ،ان نسبة الاإقبال ضعيفة حتى الساعة على مراكز الاقتراع بعد مرور اكثر من ساعة ونصف على فتح صناديق الاقتراع وسط انتشار امني كثيف.