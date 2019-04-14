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إجراءات أمنية مشددة عشية الاستحقاق

14
APRIL
2019
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اكتملت أمس، الاستعدادات اللوجيستية لانتخابات طرابلس، حيث أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، على تسليم صناديق الاقتراع ومستلزماتها لرؤساء الأقلام والكتبة، في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، وسط إجراءات أمنية منظمة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، فيما ذكّرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، رؤساء الأقلام بضرورة تسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة أو مَن هم في حكمهم من أمام مراكز الاقتراع إلى الداخل ومساعدتهم في ممارسة حقهم الانتخابي.


وقال محافظ الشمال خلال توزيع صناديق الاقتراع على الأقلام: «الوضع الأمني في المدينة ممسوك بواسطة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية المستنفرة والتي اتخذت كل الإجراءات الميدانية لمنع أي إخلال بالأمن، والسهر على حسن سير العملية الانتخابية، أما من الناحية الإدارية فالتحضيرات اللوجيستية أصبحت جاهزة، وندعو الناخبين للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية، وهذا حق وواجب عليهم».


وأضاف نهرا: «أريد أن أؤكد لكل المواطنين أن يوم غد (الأحد) سيكون نهاراً ديمقراطياً بامتياز يعبر فيه كل مواطن عن رأيه، ولن نسمح بأي ضغوط قد تمارس على المواطنين».

الشرق الأوسط
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