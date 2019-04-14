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مواعيد تصويت أبرز الشخصيات السياسية في الانتخابات الفرعية في طرابلس

14
APRIL
2019
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نشر "موقع الفيحاء" مواعيد تصويت أبرز الشخصيات السياسية في الانتخابات الفرعية في طرابلس، والتي ستجري اليوم الأحد، وهي على الشكل التالي:

- يدلي مسؤول الجماعة الإسلامية في الشمال فضيلة الشيخ سعيد العويك بصوته في الانتخابات النيابية الفرعية في مدرسة البداوي للصبيان عند الساعة التاسعة والربع صباحا
- يدلي المرشح على الانتخابات الفرعية بطرابلس النائب السابق مصباح الاحدب بصوته، عند التاسعة والنصف من صباح يوم الغد عند ثانوية الملعب بطرابلس، طريق المئتين.

- يدلي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان فضيلة الشيخ عزام الأيوبي بصوته في الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس غدا نهار الأحد عند الساعة *العاشرة صباحا في مدرسة الكلية الإسلامية.

- يدلي النائب سمير الجسر بصوته في مدرسة الكلية الاسلامية الساعة العاشرة صباحا.

- يدلي النائب الدكتور علي درويش بصوته في الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس غدا نهار الأحد عند الساعة الحادية عشر قبل الظهر في مدرسة بعل محسن الرسمية.

- الوزيرة فيوليت خيرالله الصفدي: رقم السجل 715 النوري
المكان: مدرسة مي الرسمية للبنات الاولى خلف البلدية.
القلم: (406_414)
التوقيت: الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا.

- يدلي النائب محمد عبداللطيف كبارة بصوته في مدرسة ابن سينا القبة الساعة 12

- يدلي الرئيس نجيب ميقاتي بصوته في الانتخابات النيابية في ثانوية حسن الحجة( المعروفة بثانوية الملعب)عند الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا .

يدلي اللواء اشرف ريفي بصوته في الانتخابات الفرعية في طرابلس ظهر غد الاحد في مدرسة دوحة الادب في ساحة النجمة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

- الوزير السابق محمد الصفدي: رقم السجل 715 نوري
المكان: مدرسة النموذج الرسمية للبنات مقابل عبد الرحمن الحلاب.
القلم: (395_403)
التوقيت: ١:٠٠ بعد الظهر.

- سيدلي المرشح يحيى مولود بصوته الساعة ١ ظهراً في مدرسة النهضة الرسمية للبنات في الميناء.

-يدلي المرشح عمر خالد السيد عن المقعد الشاغر للإنتخابات الفرعية في طرابلس ٢٠١٩ بصوته الساعة ٢:٠٠ الثانية من بعد ظهر غد الأحد في مدرسة التل الرسمية الجديدة بجانب حلويات رفعت الحلاب

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