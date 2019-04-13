بعد متابعة من وزير البيئة لموضوع حرق دواليب ..بلدية بزبينا تؤكد تتبّع القوى الامنية للفاعل

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة أنه " بعد متابعة وزير البيئة فادي جريصاتي موضوع حرق دواليب بين بلدتي بزبينا وتكريت ، وبعد التواصل مع بلدية بزبينا ودعوته الى إجراء تحقيق في الامر حول حرق الدواليب، فقد صدر عن بلدية بزبينا توضيح جاء فيه أنه " على أثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار اختلفت بين حريق و حرق نفايات وعمل تخريبي.

توضح بلدية بزبينا ان ما جرى أصغر مما أشيع، والحقيقة أن هناك بائعاً متجولاً قام بجمع اربع دواليب مستهلكة في أطراف البلدة على الحدود مع بلدة تكريت وحرقها ليستفيد من الحديد الموجود فيها. وبعد رؤية الدخان توجّه عناصر الشرطة وعمال البلدية بمؤازرة الدفاع المدني مشكوراً إلى المكان وعملوا على إطفاء الحريق وإزالة آثاره. وفي هذا السياق تعمل القوى الأمنية على تتبع الفاعل لملاحقته جزائياً".