رمضان فتح تحقيقا بالفيديو المسيء للمفتي سوسان وطلب توقيف صاحبه

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في صيدا حنان نداف، انه على اثر انتشار فيديو لأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يتهجم فيه على مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ويتطاول فيه على شخصه ومكانته كمفت عن صيدا، فتح النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، محضر تحقيق فوري بالأمر، وطلب من الأجهزة الأمنية البحث والتحري والاحضار الفوري للشخص الذي ظهر في الفيديو والمدعو خضر. أ. غ، والذي تبين للأجهزة القضائية من سجله الشخصي بأنه من أصحاب السوابق في تعاطي المخدرات.

وكان انتشار الفيديو قد تفاعل في صيدا، حيث دانت فاعليات المدينة التعرض لمكانة المفتي سوسان والتطاول على شخصه، ودعت إلى اتخاذ الإجراء المناسب "لأن التطاول على المقامات الدينية مرفوض"