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مقدمة أخبار OTV: انتصر اللبنانيون على التوطينيين في نيسان 1975...وما زالوا رافضين للتوطين

13
APRIL
2019
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في مثل هذا اليوم منذ 44 عاما بدأت حرب الاغراب على لبنان بمساعدة غربان الداخل . حاول البعض تسميتها بغير ما تستحق ومن دون وجه حق . من حروب الاخرين الى حروب الطائفيين الى مخططات الانعزاليين والاميركيين والاسرائيليين وبعض العرب , الذين دفعوا مالا كثيرا وفيرا لابعاد حملة البنادق وحروب الخنادق عنهم , الى معجم كامل من التفنن اللغوي والتلاعب الكلامي والتحريض الغرائزي والكذب الطائفي . كانت حرب التوطين اولا واخيرا .

وكل ما عدا ذلك فهو تضليل وتعمية وحرف للحقائق . بعد اقل من نصف قرن , بدأت الحقيقة تظهر : عشرات الكتب التي تتحدث عن تلك المرحلة تقول ان مخابرات عربية واجنبية هي من نفذ بوسطة عين الرمانة وليس الكتائب او الاحرار او سكان عين الرمانة . تحقيقات الاجهزة الامنية اللبنانية حينذاك والتي يكشف عنها اليوم تقول ان من طالب برأس اللبنانيين الذين تصدوا للمخطط الشيطاني يومها كان يعلم علم اليقين ان المسيحيين والمسلمين استدرجوا ل13 نيسان وان المطلوب بعد اتفاقية الكيلومتر 101 في سيناء بين مصر واسرائيل برعاية اميركية ان تحرك الساحة اللبنانية للتعمية ورمي القنابل الدخانية . لا بل اكثر : اغتيال المناضل الصيداوي الناصري معروف سعد كان هدفه اتهام الجيش وضربه وتفتيته تماما كما اتهم المسيحيون بعين الرمانة لتبرير الهجوم على مناطقهم واخضاعهم وتهجيرهم واستسلامهم كما حلم احدهم . نظرية كسينجر يومها ان في المنطقة 5شعوب و4 دول هي بحد ذاتها اعتراف بمن اشعل الحرب . اربعة شعوب : سوري اردني فلسطيني لبناني اسرائيلي واربع دول : سوريا لبنان الاردن والكيان الاسرائيلي .

اذا ماذا نفعل بالفلسطينيين ؟ فلنذهب بهم الى لبنان وليذهب لبنان الى الحرب وليذهب اللبنانيون الى الاستسلام او الهجرة والى الجحيم لا فرق المهم ان لا يبقوا في ارضهم . لم يستسلم الشرفاء المقاومون اللبنانيون ولم يهاجروا . بقوا في ارضهم , بقوا على ايمانهم , بقوا في الارز وبشري ودير الاحمر والقاع واهدن وزغرتا ومجدليا وشكا وحامات والعاقورة وبسكنتا وعيون السيمان وصنين وجزين ومرجعيون , قاتلوا في الاسواق والهايكازيان والهوليدان ان والاشرفية وعين الرمانة وفرن الشباك والحدث وقنات وزحلة والغرفة الفرنسية وبحمدون ودير القمر والمطلة والشحار والاقليم وشرق صيدا . في كل ساحات الشرف وميادين الكرامة .

لم يتوقع لهم احد ان يصمدوا في وجه جيوش الشر الزاحفة عليهم من الرمال النازلة عليهم من الجبال , لكنهم صمدوا وتصدوا وانتصروا لانهم رجال . قاتلوا مثل جدعون وليونايدس وهنيبعل وفخر الدين ويوسف بك كرم ودانيال الحدشيتي ولم يكونوا _ ولن يكونوا - مثل ابن الصبحا . في 13 نيسان 1975 انتصر اللبنانيون وانكسر التوطينيون . عندما فشل التوطين في حجز مكان له بعد عام على نشوب الحرب فتحوا للفتنة مسربا للطائفية فكان السبت الاسود وتحولت الحرب طائفية منذ ذاك الحين بجهود التوطينيين ومن معهم . بعد 44 عاما ما زال اللبنانيون موحدين رافضين للتوطين مسلمين ومسيحيين . وبعد 44 عاما تطل مؤامرة جديدة : توطين النازحين , لكنها ستسقط ولن يكون هناك حرب ولن يتقاتل اللبنانيون هذه المرة لانهم اعتبروا وتعلموا ولن يكونوا وقودا ولا كبش محرقة ولا اضحية ولا قرابين على مذبح المنافقين ولعبة الامم . المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين ولبنان بلد الايمان ..

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