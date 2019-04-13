قدامى القوات: نثمّن كل المواقف والقرارات التي يتخذها جرمانوس

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1- تثمن الهيئة كل المواقف والقرارات التي يتخذها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ، في سعي حثيث لاستعادة هيبة القضاء والحفاظ على حقوق الناس على حد سواء .

2- تعتبر الهيئة ان الجمهورية التي يريدها اللبنانيون يكون قضاتها على مثال القاضي بيتر جرمانوس الكفوء المقدام والمتسلح بالعلم وبالقانون وبخاصة بعدما تقدم الى حاكم مصرف لبنان لرفع السرية المصرفية .

3- ان القضاء هو ميزان للعدل بين الناس والتحقيقات يجب ان تكون حافظة لحقوق الافراد ولكراماتهم ، ولا احد يرضى ان يكون في دولة امنية ، بل في جمهورية يحكمها العدل والقانون . وبالنسبة الينا هذا هو الخط الاحمر الحقيقي الواجب عدم تخطيه .





