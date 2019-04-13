بالفيديو - كنائس الإمارات تحيي أحد الشعانين

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أحيت كنائس الامارات رتبة احد الشعانين بالقداديس والزياحات في اجواء تعكس المحبة والتسامح الديني.

في كنيسة مار فرنسيس في جبل علي، رأس الذبيحة الإلهية كاهن الرعية الاب طانيوس جعجع الكبوشي يعاونه

المونسنيور انطوان مخائيل والخوري إدوار شالوحي، وشارك في القداس ابناء الجاليات العربية العاملين في دبي من مختلف البلدان وعائلاتهم.

وبعد القداس، سار الجمهور في زياح كبير وهم يحملون سعف النخل والشموع ويرنمون لملك السلام يسوع المسيح.

كما، احيت رعية القديسة مريم قداس الشعانين في عود ميثا في أجواء من الفرح والترانيم، في حضور حشد من المؤمنين هاتفين “هوشعنا في الأعالي”.