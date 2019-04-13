بالصّور: مذيعة “الجديد” تنجو بأعجوبة من حادث سير مروّع!

A + A -

نجت المذيعة في قناة “الجديد” الزّميلة سراة صالحة بأعجوبة من حادث سير مروّع على طريق الجيّة باتّجاه بيروت، بسبب تسرّب مادّة المازوت من شاحنة على الطّريق، ما أدّى الى انزلاق بعض السّيارات.

وفي التّفاصيل، تقول صالحة إنّها، وأثناء سيرها على طريق الجيّة، تفاجأت سيّارة أمامها بالمازوت المتسرّب على الطّريق فخفّفت سرعتها على الفور. وعندما حاولت صالحة أن تخفّف بدورها، انزلقت سيّارتها وراحت تلوح يمينًا وشمالاً، قبل أن تصطدم بحافّة الطّريق.

يُشار الى أنّ صالحة أصيبت بضربة على الرّأس، لكنّ وضعها الصّحّي مستقرّ.