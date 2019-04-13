باسيل: لا طائفة للفساد والمعركة تطال الجميع

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بعد جولة في قضاء الزهراني على كنيسة المخلص في الصالحية وبازيليك السيدة ودرب المزار في مغدوشة وزيارة مستشفى الراعي في الغازية وجولة على اقسامه صرح الوزير جبران باسيل من البرامية" نحن هنا في الكنيسة وكنا في الصالحية والكنيستان هدمتا عام ١٩٨٥ وبناهما الاهالي من اموالهم وليس من مال الدولة والاهم ارادة الحياة والبقاء واليوم ١٣ نيسان ذكرى اندلاع الحرب التي اعتقد انها بدأت باغتيال الشهيد معروف سعد وليس يوم ١٣ نيسان ولا حل الا بالمواطنة للعيش بأمان وقيمة التيار الوطني الحر هي في قدرته الفائقة والاستثنائية على العيش في كل لبنان ومع كل اللبنانيين"، وأضاف "شرط محاربة الارهاب كما حصل في ظاهرة الاسير هو الحفاظ على التنوع وهذا ما بدأنا نراه بشكل اكبر بعد الانتخابات الاخيرة واذا تمثل الناس في المناطق الاخرى بشكل افضل فنحن لم ننس اهلنا في الجنوب وحقهم في التمثيل الصحيح ونزورهم اليوم من دون انتخابات"

واعتبر انه "يجب بدء الحوار منذ الآن لمعالجة الخلل المتبقي في صحة التمثيل بعد دروس الانتخابات الاخيرة والتمثيل الحقيقي هو مفتاح الانماء ويجب ان يشعر الجميع بالاهتمام بهذه المنطقة التي يجب ان تعتبر ان لها نائبين هما زياد اسود وسليم الخوري"

وأضاف " كلما قدمنا مشروعا كبيرا يواجهوننا بأفكار صغيرة وهذا التخلف السياسي هو ما يجعلنا عام ٢٠١٩ نتحدث بالكهرباء والسدود والنفط وهذه امور بديهية، لا احد يعلمنا اذا كان يجب ان نخاف من التوطين وبقاء النازحين ام لا فتجاربنا موجودة امامنا وما حصل في شرق صيدا دليل حيث ان من تهجر وبنى بيتا وصار اولاده في المدرسة في المنطقة التي تهجر اليها لا يعود بسهولة"

موضحاً أن "لا طائفة للفساد والمعركة تطال الجميع ونحن بحاجة لدعم الشعب اللبناني والتظاهر ضد الفساد الحقيقي اجدى من التظاهر في موضوع سد سيأتي بالخير على الناس" و"في الموازنة هناك قرارات صعبة ولهذا الاكثرية صامتون ولا يريدون ان يجعلوا من انفسهم ابطالا على عكس موضوع الكهرباء، وأضاف اخيراً " هناك من يجب ان ينبه الناس اليوم الى ان التخفيض المؤقت اذا لم يحصل فلن يبقى معاش لأحد وانا اقول للناس الا يجوز النظر فقط الى جيوبهم فهذا الامر يجب ان يكون جزءا ضئيلا مما يجب تخفيضه في الدولة واذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن"