ولعت بين الوزيرين جبق وأبو فاعور.. "اعتذر منك يا استاذ على غزو راشيا"!

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ردّ وزير الصحة العامة جميل جبق على وزير الصناعة وائل أبو فاعور وقال "أنا وزير في الدولة اللبنانية ومستشفى راشيا هي مستشفى حكومي ومن واجبي كوزير للصحة أن أزور أي مستشفى في لبنان"، مضيفاً: "لم أكن أعلم أن دخولي الى المستشفى يحتاج الى فيزا".

وتابع: سنطلب من وزير الخارجية جبران باسيل أن يستحصل لنا على الفيزا من اجل الأستاذ أبو فاعور".

واكد أن "الهدف من تواجدنا هنا هو محاولة لتعزيز الالفة بين المواطنين اللبنانيين لكنه إن كان اعتبر هذه المحاولة هي "غزو" فنحن نعتذر منه".

وكان أبو فاعور وفي معرض حديثه عن مستشفى راشيا الحكومي قال: "بعد الغارة المحبة التي شنت الاسبوع الماضي على مستشفى راشيا الحكومي ذكرتني بحديث شريف: ويوشك أن يأتي زمن تتداعى عليكم فيها الامم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ففي اعتقاد البعض أن الحزب الاشتراكي ضعف والآن نريد هذا المستشفى"، مضيفا "ان بعض من زارها لا يعرفها ولا يعلمون ماذا فيها وكم من امكانات وضعت فيها وكم صرف وقت وجهد واموال، فأغاروا على المستشفى للقول باننا سوف نتسيد الموقف، فمضى النهار ومضت الغارة ومضى المغيرون مع النهار والليل، فبقيت المستشفى وبقينا نحن".