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مخزومي: إلى الاتعاظ من ويلاتها، بالابتعاد عن كل ما يثير الفرقة بين اللبنانيين

13
APRIL
2019
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دعا رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في الذكرى الرابعة والأربعين للحرب الأهلية السيئة الذكر، إلى الاتعاظ من ويلاتها، بالابتعاد عن كل ما يثير الفرقة بين اللبنانيين.
 
وقال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن نتذكر الحرب الأهلية كي لا تنعاد، ليس مجرد شعار، بل هو واجب عملي فكيف نحول دون عودة الحرب من غير أن نتعظ من هول ويلاتها على البلد دولة ومواطنين؟ ولفت إلى أن من أهم دروسها إحقاق المساواة بين المواطنين والتوقف فوراً عن الإستخدامات الطائفية والمذهبية للصراعات والمصالح الفئوية، مؤكداً أن الجرح يندمل بعودة دولة المؤسسات وتعزيز قوانين المواطنة وأيضاً في ممارسة المراقبة والمحاسبة الحقيقيين ورفع الحمايات الفئوية عن الفاسدين وتحرير القضاء بعد إصلاحه. وأيضاً وأيضاً عدم نسيان المفقودين بالكشف عن مصيرهم، وإغلاق ملف المهجرين نهائياً عبر المصالحات الحقيقية. 
 
وختم بأن الظروف المحيطة بلبنان يجب أيضاً أن تشكل دافعاً أقوى لنا كي نتوحد، وكي نلتفت إلى اقتصادنا بعزم وإرادة اللبنانيين جميعاً فنستعيد قوتنا بالتعليم والمستسشفيات وبيئة نظيفة تعيد للبنان الواحد زهوه، من غير حسابات فئوية وحزبية طائفية ومذهبية.
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