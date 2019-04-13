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نشاط للجنة النازحين في زحلة‎

13
APRIL
2019
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ملف عودة النازحين هو الشغل الشاغل للتيار الوطني الحر في لبنان، وفي زحلة استعدادات لاستئناف اللقاءات والعمل على تهيئة الرأي العام للضغط على كل السلطات المعنية لتطبيق القوانين وتحقيق العودة الآمنة.
 
وسعياً لمواكبة الموضوع، نظمت هيئة قضاء زحلة في التيار  الوطني الحر ندوة عن العودة في مكتب التيار في حضور المنسقة جيهان جبور وأعضاء لجنة زحلة للعودة وحشد من المناصرين، تناولت الإطار السياسي الذي يتحرك فيه التيار وطريقة عمل اللجنة المركزية لعودة النازحين ومحاولات المنظمات الدولية لإدماج النازحين في المجتمع اللبناني.
 
مساعد منسق اللجنة المركزية للعودة ميشال أبو نجم أكد أن اللجان الأهلية التي يعمل التيار على تأسيسها مفتوحة لجميع من يريد المساهمة في ملف العودة مهما كان انتماؤه، مشدداً على أن المهم التفاعل مع كل السلطات المعنية والفاعليات في قضاء زحلة للضغط في اتجاه تطبيق القوانين على النازحين والتشجيع على العودة. وقال إنه سيتم العمل على تأسيس مجموعات في كل القرى والبلدات في سبيل هذه الغاية، كما عرض تحركات اللجنة المركزية على المستويات السياسية والدبلوماسية والشعبية.
 
عضو مجلس قضاء زحلة في التيار ابراهيم احمراني قدم الإطار السياسي لتداعيات الحرب السورية وطريقة تعاطي . التيار مع الأزمة منذ بدئها وحتى اليوم. وقال إن الظروف ياتت ملائمة في الكثير من المناطق السورية للعودة وخاصة تلك التي شهدت مصالحات، مقدماً شرحاً عن المساعي الدولية لاستخدام المجتمع الدولي والقوى الغربية ورقة النازحين كابتزاز للنظام السوري.
 
وعرض أمين سر اللجنة المركزية للعودة طوني القرى لكيفية سعي المنظمات الدولية لتحقيق التوطين الفعلي للنازحين السوريين، مقدماً أمثلة لمواقع في البقاع وقضاء زحلة استخدمت لإيواء عائلات مقاتلين إرهابيين وإنشاء مؤسسات اقتصادية فيها. وقال القرى إن لبنان لم يوقع على اتفاقية اللجوء مشيراً إلى أهمية التنبه لعمل تلك المنظمات ولكيفية استخدامها عامل المال لتشجيع النازحين على البقاء.
 
الكلام في اللقاء أثار نقاشاً شدد فيها الحاضرون على تفعيل العمل مع جميع شرائح المجتمع من أجل العودة.
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