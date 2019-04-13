نشاط هيئة قضاء زحلة تناول مشاريع قطاع الشباب

سلامة ذكر بالقانون رقم ٧٤ الصادر عام ١٩٩٩ الذي اقر انشاء صندوق خاص بانشاء منشئات رياضية من ضمنها خصصت زحلة بمدينة رياضية ..

وبحث المجتمعون بضرورة اعادة تفعيل الموضوع مقترحين ان تسمى باسم الرئيس العماد ميشال عون.

واتفق المجتمعون على اخذ موعد من وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لاعادة طرح الموضوع والدفع باتجاه تحقيقه خصوصا ان الاموال موجودة في الصندوق المذكور وسبق ان صرفت مبالغ كبيرة وانشئت مدن رياضية في مناطق عدة مثل بعلبك وطرابلس وصيدا وغيرها فيما زحلة وسن الفيل وجونيه لم يحجز لها شيء رغم ان القانون موجود.

وفي الختام حث سلامة الشباب على العمل مبشرا بتجهيز مكتب زحلة بمعدات رياضية...

كما احتفل الجميع بنجاح عضو الهيئة المهندس سعيد الرياشي برئاسة الفرع الثالث في نقابة المهندسين وقطعوا قالب حلوى احتفاء بالمناسبة...