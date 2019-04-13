السفير عدوان يستقبل بيكاسو في دار السكن في فرنسا.

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نظّم سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان حفل استقبال للإعلان عن معرض للرسام بابلو بيكاسو سوف يستضيفه متحف سرسق في خريف ٢٠١٩. وكانت مناسبة لشكر متحف بيكاسو في فرنسا على جهوده في إطلاق مشروع "بيكاسو حول المتوسط" والذي سينتقل من عاصمة متوسطية إلى أخرى قبل أن يختتم المشروع في بيروت في إطار معرض بعنوان "بيكاسو والعائلة". كما كان تنويه بنشاطات متحف سرسق وبمعارضه المتنوعة والتي تسلّط الضوء على حيوية الساحة الفنية اللبنانية.

وتميّز الحفل بعرض لرسمتين للفنان الإسباني تعودان لمرحلتين مختلفتين من مسيرته الفنية، واحدة من العام ١٩٢١ ومرحلة الcubisme والأخرى من العام ١٩٤٣ وتجمع بين تأثير مدرسة الفنون الأفريقية وبداية التيار السوريالي.