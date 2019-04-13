بلدية المتين ترد على مختاري البلدة

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عملاً بحق الردّ المصان قانوناً ودستوراً وتبياناً للحقيقة التي شوهها كاتب الردّ على المقال الذي نشر على موقعكم بتاريخ 11/4/2019 تحت عنوان " لا يبنى الوطن... بالنكايات السياسية" للصحافية سامية حبيب كان لا بدّ لنا أن نصوّب المسائل التي تناولها كتاب الردّ هذا المرسل إليكم من وكيل مختاري البلدة (مارون الناكوزي و وليد القنطار)، وعلى ما تضمّنه من ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة ولا تمتّ الى الحقيقة بأية صلة والتي سنتطرّق لها تباعاً بحسب ورودها كالآتي:

أوّلاً: إنّ كاتب الردّ يأخذ على شخص رئيس البلدية اختصاره نضالات كافة المتينيين منذ العام 1978 ولغاية صدور الحكم باسترجاع خراج البلدة عام 2018 ....

عليه نردّ بأنّ قرار سلخ خراج البلدة (الزعرور) وإلحاقه بخراج بلدة بتغرين كان قد صدر بالصورة النهائية عن جانب مجلس شورى الدولة في العام 1998 ، ومنذ ذلك التاريخ كان المتينيون قد رضخوا لما أسموه إجحافاً بحقهم من تلك السلطة القضائية يومها حتى عام 2007. وخلال تولّي الأستاذ زهير بو نادر رئاسة البلدية واستناداً الى عيب اعترى وثيقة تبليغ القرار النهائي المومأ إليه، استطاعت البلدية أن تنتزع قراراً باعتبار أنّ مهلة إعادة المحاكمة لم تنصرم، وبالتالي أصبح باستطاعتها تقديم مراجعة إعادة محاكمة أمام مجلس شورى الدولة بعد مرور حوالي 9 سنوات على صدور القرار ذات الصفة النهائية.

منذ عام 2007 وبعد إعادة إحياء ملف المراجعة لدى مجلس شورى الدولة على يد رئيس البلدية تابع هو شخصياً مساره وواجه جميع التحديّات و الضغوطات أمام دولة الرئيس ميشال المرّ يوم كان البعض يطلق مقولة أنّ " العين لا تقاوم مخرز"، فظلّ مثابراً حتى صدور القرار النهائي الذي أعاد حقّ المتين ومنطقة الزعرور الى كنف البلدة.

نعم، استمرّ نضال استرجاع الخراج حوالي أربعين سنة ، ولكن من أعاد إحياءه بعد 9 سنوات من الرضوخ والاستسلام هو رئيس بلدية المتين الحالي زهير بو نادر مع الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية و لكلّ من واكبه وشدّ على يده وحفّزه على متابعة مسيرته النضالية التي لا أحداً كان يحسده على ظروفها.

فعليه اقتضى الردّ والتوضيح.

ثانياً: إنّ كاتب الردّ يستنكر القول بأنّ البعض يشنّ حملة شعواء تستهدف رئيس البلدية ويعتبر أنّ الدعاوى المقامة ضدّه هي من قبل الدولة اللبنانية والنيابة العامة لارتكابه مخالفات خطيرة وتعديّات على الأملاك العامة والإهمال المؤدّي الى تلويث مياه الشفّة ...

عليه نردّ بأنّ ملاحقة رئيس البلدية حاصلة استناداً الى شكوى قدّمها مختارا بلدة المتين (الناكوزي والقنطار) استناداً الى تقرير خبير، ملاحق هذا الأخير اليوم بجرم تزوير في مضمون تقريره، وأنّ القرارات القضائية اللاحقة سوف تثبت زيف ما تضمّنته شكوى المختارين في موضوع التعديات على الأملاك العامة من جهة،

ومن جهة ثانية لا وجود لأية ملاحقة بحقّ رئيس البلدية حول تلوّث مياه الشفّة المزعوم، وهذا ادعاء لا أساس له من الصحة.

وعليه الكلّ يعلم بأنّ أعمال المساحة هي من اختصاص مختار البلدة تحت إشراف القاضي العقاري، ولا علاقة للبلدية بها ولا تدخل ضمن صلاحياتها.

ثالثاً: إنّ كاتب الردّ يؤكّد بأنّ توجّهات رئيس البلدية حول إعلان حرش الضيعة غابة محمية معادية للبيئة ومخالفة للمنطق وللقانون لأنّ المحمية هي مطلب وطني وهي تدخل في إطار توجّهات فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير البيئة ...

وعليه نردّ بأنّ حرش الضيعة كان ولا يزال محمياً بسواعد أبناء البلدة وبسهر وعناية بلدياتها المتعاقبة ولم تقطع منه شجرة واحدة منذ زمن بعيد أمّا إعلانه اليوم غابة محميّة فهو جاء من باب الكيد السياسي المحلّي الضيّق بهدف ضرب مشروع تأهيل المنطقة الصناعية المجاورة، و الملاصقة له بواسطة هبة من الدولة الهولندية بمواصفات عالمية للبنى التحتية خاصة وأنّ هذه المنطقة الصناعية كانت مطلباً لجميع أهالي البلدة ومشروعاً انتخابياً لكافة المرشّحين على رئاسة بلديتها في الانتخابات الأخيرة.

رابعاً: إنّ كاتب الردّ يدّعي بوجود سبب خفي لدى رئيس البلدية بمحاربة المحمية ودخوله في مشروع إقامة منطقة صناعية وطنية تتضمّن معامل لمعالجة النفايات الصناعية سواء بالحرق أو بالطمر على مساحة 600 الف م2 من حرش الضيعة، وقد أخفى المستندات المتعلّقة بهذه المعامل ودخل في صفقات عقارية لشراء عقارات على حدود حرش الضيعة...

فعليه نردّ بأنّ كل ما سبق تحت هذا البند الرابع هو محضّ افتراء وتجنّي وحتى لامس هلوسة من كاتبه لأنّ لا من عاقل يقوم بقطع أشجار على مساحة 600000 م2 لإقامة معامل لمعالجة النفايات الصناعية في بلدته.

أمّا الحقيقة فهي أنّ المنطقة الصناعية المجاورة لحرش الضيعة تمتدّ ضمنه حوالي 80000 م2 أي حوالي 14% من مساحته وهي مصنّفة للصناعات الخفيفة من الفئات 3، 4 و5 وهي لا تشمل بالتأكيد معامل معالجة النفايات الصناعية ولا المحارق، وبالتأكيد لا طمر في تلك المساحة، وإنّ البلدية قد اتخذت قراراً بإجماع أعضائها بالسير بتأهيل البنى التحتية لمنطقتها الصناعية التي هي اليوم موجودة بقرار من المجلس الأعلى للتنظيم المدني منذ العام 2010 و بمطالبة وزارة الصناعة المساعدة في هذا الموضوع.

خامساً: إنّ كاتب الردّ يتمسّك بمضمون الاستشارة الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي أفتت بعدم إمكانية إقامة منطقة صناعية داخل حرش الضيعة وأنّ قرار مجلس شورى الدولة قضى بردّ طلب وقف التنفيذ المقدّم من بلدية المتين طعناً بقرار إعلان حرش الضيعة غابة محمية ....

فعليه نردّ بأنّ الاستشارة التي صدرت عن هيئة التشريع والاستشارات استندت الى إفادات غير صحيحة من مختاري بلدة المتين حول ما يحتويه حرش الضيعة من أنواع نادرة من الأشجار، فجاءت نتيجتها بخلاف الواقع الحقيقي، أذ انها ارتكزت على وقائع غير صحيحة، وبالتالي أدّت الى نتائج قانونية غير سليمة، وهذا ما حصل أيضاً أمام مجلس شورى الدولة الذي نراهن على قراره النهائي بإعادة حرش الضيعة الى سلطة البلدية.

كما أنه بوجود بلدية لا صفة للمخاتير بتقديم أي طلب من وزارة الزراعة وأنّ حرش الضيعة هو مشاع يعود حق إدارته الى البلدية دون سواها وأنّ من أهمّ عيوب قرار المحميّة هو صدوره دون الوقوف على رأي البلدية ....

اخيراً أنّ كل ما تقوم به البلدية اليوم من مراجعات هو للحدّ من مساوئ وتصرفات هذين المختارين الناكوزي والقنطار اللذين يتعديان منذ تاريخ انتخابهما و لاسباب شخصية كيدية على صلاحيات البلدية الحالية و كل ذلك على حساب الانماء و النمو في البلدة .