باسيل في عشاء هيئة الاطباء: مرض التعميم في لبنان يصيب اكثر شيء الجسم الطبي

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برعاية وحضور رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل نظمت هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر عشاءها السنوي في مطعم Le Maillonالأشرفيه بحضور وزير المهجرين غسان عطالله والنائبين ماريو عون والان عون، الدكتور محمد حيدر ممثلا وزير الصحة الدكتور جميل جبق، النائب السابق الدكتور ناجي غاريوس، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور وليد خوري، نقيب اطباء بيروت الدكتور ريمون صايغ، نقيب اطباء الشمال الدكتور عمر عياش، نقيب الطوبوغرافيين جهاد بطرس، رئيس مجلس ادارة مستشفى البوار الحكومي الدكتور اندريه قزيلي، منسق هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر الدكتور بيار شبيب وعدد من عمداء كليات الطب في لبنان.

وقدمت الحفل الإعلامية رندلى جبور فاعتبرت ان الأطباء المشاركين في هذا الحفل لم يكتفوا بمعالجة امراض الناس بل ذهبوا الى الغوص في مداواة الوطن وهم يشاركون في استئصال اورام بلدنا الكثيرة ويحاربون امراض الفساد، ووصفت الوزير باسيل بالطبيب الجراح الذي ينقذ الوطن من غدده السرطانية.

شبيب

والقى الدكتور شبيب كلمة قال فيها: "منذ سنوات يتعرض التيار الوطني الحر في نقابة الأطباء لحملة شعواء ظالمة تحاول اتهامنا بالفساد وسوء الإدارة. ومنذ اليوم الأول طالبنا كل من لديه ملفات الذهاب بها الى القضاء ودفعنا داخل مجلس النقابة الى القيام بالتدقيق من عامي 2015-2016 من قبل شركة عالمية، وقبل ان تصدر الشركة تقريرها، تعرضت للتهديدات بغية تغيير مضمون التقرير، وبالرغم من صدور التقرير رسميا، استمرت حملة التشكيك والطعن في النتائج لأن الهدف الأوحد هو تشويه صورة التيار الوطني الحر كحامل للواء محاربة الفساد في لبنان".

واعتبر ان استحقاق الإنتخابات النقابية في 9 حزيران 2019 هو مفصلي حيث الصراع واضح بين الخير والشر، بين من يريد الحفاظ على النقابة ومن يريد تدميرها، لذا وجب علي دق ناقوس الخطر ووضع كافة الزملاء امام مسؤولياتهم في المشاركة الفاعلة في هذا الإستحقاق صونا للعدل والحق وكرامة الطبيب ففي هذه المعركة الأساسية لا مكان ابدا للأيادي المرتجفة.

الوزير باسيل

والقى الوزير باسيل كلمة اعتبر فيها ان صفة النجاح ترافق الطبيب اللبناني اينما كان وهذه مناسبة لنعطي الطبيب اللبناني حقه. ورأى ان مرض التعميم في لبنان يصيب اكثر شيء الجسم الطبي خصوصا لدى حصول اخطاء طبية وهذا خطأ، فنحن معنيون بالحفاظ على الجسم الطبي اللبناني وعلى الطبيب اللبناني. وقال: بحثنا في الأمس في وزارة الخارجية بإنشاء فروع للمستشفيات اللبنانية الناجحة في الخارج. هناك مستثمرون لبنانيون في الخارج يتمنون القيام بشراكة مع المستشفيات اللبنانية الموجودة هنا، وانا اعي كم ستكون ناجحة هذه المشاريع وهذه الشراكة نظرا للعدد الكبير للأطباء اللبنانيين في الخارج. وقال: لقد ساهمنا بإقامة جمعيات للإطباء اللبنانيين في الخارج ومن بينها "الألما"، وعملنا على ايجاد شبكة لوصلهم مع بعضهم البعض، ولقد اقاموا مؤتمرات طبية ومنها مؤتمر لأطباء التجميل اللبنانيين في البرازيل وغيرها من المؤتمرات. هناك قطاعات لم يعمل عليها اللبناني في الخارج ومنها المدرسة والجامعة والمستشفى اللبنانية.

وقال: الصحة هي حق من حقوق الإنسان وهي واجب على الدولة وركيزة من ركائز العدالة الإجتماعية، ولكن كلنا نعرف ان مشاكل الصحة في لبنان كثيرة منها تعدد الجهات الضامنة ووضع الضمان الإجتماعي، وإنفاق الأسر اللبنانية من جيبها على الطبابة، فأكثر من خمسين بالمئة من الفاتورة الصحية تخرج من جيوب المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن الفروقات الجغرافية الكبيرة الموجودة بين المناطق وبين المستشفيات، واختلاف السقوف المالية بين المستشفيات من منطقة الى اخرى فليس منطقيا ان يكون الفرق في كلفة السرير بين مستشفى وآخر 25 مرة، يمكن للفروقات ان تكون مرة ونصف وليس اكثر، فاللاعدالة المناطقية والهدر العام في المستشفيات مسألة كبيرة.

وسأل: هل تعرفون كم هو كبير رقم الهدر في القطاع الصحي في موازنة الدولة والمستشفيات الحكومية؟ وقال: هذا الموضوع لم يعالج ولا مرة بطريقة علمية لمعرفة المعيار الذي على اساسه تحدد السقوف المالية للمستشفيات والتعريفات والتسعيرات وعدة امور يحددها العلم وحده، اكان بالنسبة الى الموضوع الصحي او الموضوع الإجتماعي المناطقي، ولكن اليوم الوزارة مع حزب نأمل ان يعمل هذا الفرق ويقدم لنا نموذجا مختلفا في هذا الموضوع.

ولفت الى ارتفاع عدد الأطباء في لبنان الذي قدره نحو 13 الف طبيب اي طبيب لكل325 مواطن ومع ذلك لا ترشيد صحيح للإختصاصات ولا سياسة توجيه. وقال:هناك تخمة طبية وهناك مرسوم اوقف يتعلق بالحد من عدد كليات الطب في لبنان يساعد في هذا الإتجاه.

واشار الوزير باسيل الى لجوء بعض اللبنانيين القيام بالعمليات التجميلية في الخارج مع ان كفاءة الأطباء اللبنانيين موصوفة، ومن هنا ضرورة ان يكون للسياحة الطبية سياسة خاصة لأن الصحة الى جانب وجهها الإنساني يمكنها ان تكون ركيزة اساسية من ركائز الإقتصاد اللبناني. ورأى ان الدولة اللبنانية لم تضع سياسة صحية شاملة ومتنوعة وهذه ليست مسؤولية السياسيين فقط انما مسؤولية الجسم الطبي وتحديدا نقابة الأطباء.

وفي ما خص ما تشهده نقابة الأطباء دعا الوزير باسيل الأطباء الى التعاون والمحبة والى اجراء تحقيق حقيقي داخل النقابة مع اتخاذ اجراءات رادعة، قالطب اكثر من مهنة انه رسالة وهو يحتاج الى محبة وما يتم تظهيره احيانا يشوه صورة الطبيب الحقيقية وصورة لبنان في مجال طبي كي لا يعود مركزا طبيا للشرق الأوسط.

واقترح الوزير باسيل ان يكون العنوان الأساسي للمعركة الإنتخابية النقابية الإخلاق الطبية والعودة الى الجذور والتركيز على حقيقة الطبيب اللبناني وعلى انسانيته واخلاقيته وعلى اختضان المجتمع له.

وشدد الوزير باسيل على اهمية هذا الإستحقاق ودعا الى التعاون والتضامن والتكاتف لوضع التشريعات الطبية اللازمة معتبرا ان هناك قرارات لا تزال قابعة في ادراج المجلس الوزراء يجب التعاون لإقرارها كما يجب ان تكون النقابة مركز الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي وهكذا ننتقل الى خانة الإصلاح والنهوض بالقطاع الصحي لتزدهر السياحة الطبية في بلدنا .