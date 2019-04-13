البستاني خلال اطلاق ورقة سياسة قطاع الكهرباء: لن أقول مبروك للبنانيين قبل تنفيذ الخطة

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أعلنت وزيرة الطاقة ندى البستاني أنّه تم تعديل خطة الكهرباء بهدف خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية للمواطنين.

وقالت إنّ تفاصيل خطة الكهرباء ستُنشر الاسبوع المقبل على موقع وزارة الطاقة والمياه الالكتروني، مضيفةً أنّ اليد ممدودة لجميع الفرقاء لحل أزمة الكهرباء.

البستاني وخلال اطلاق ورقة سياسة قطاع الكهرباء من جامعة الروح القدس- الكسليك، أوضحت أنّه من واجبات الدولة تأمين الكهرباء، قائلةً: "لن أقول مبروك للبنانيين قبل تنفيذ الخطة".

وأوضحت أنّه من المفترض أن يؤمَّن الحل الموقّت عام 2020، مشيرة إلى أنّ الوزارة ستقوم بتركيب حوالى 11 في المئة من العدادات الذكيّة حتّى آخر العام للحدّ من الهدر ويكتمل المشروع في 2021.

وأكّدت أنّ الهدر غير الفني يُعالج من خلال حملة نزع التعديات وقد بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بذلك وستستكمل نزع التعديات بمؤازرة أمنية.

وإذ شدّدت البستاني على أنّ المواطن لا يستطيع أن يدفع فاتورتي كهرباء (كهرباء الدولة والمولّدات)، أعلنت أنّه تقرر خفض الهدر وزيادة الانتاج قبل زيادة التعرفة.

وعن معمل الذوق الحراري، لفتت وزيرة الطاقة إلى أنّه خلال عام أو عامين كحد أقصى سيتم استبدال المعمل بآخر جديد صديق للبيئة يعمل على الغاز الطبيعي.

أما عن ملف استملاكات سلعاتا، فشدّدت على أنّ لجنة التخمين هي المكلّفة تقدير كلفة الأراضي، مؤكّدة أنّ مؤسسة كهرباء لبنان أصدرت بيانًا توضيحيًا شرحت فيه كل النقاط.