living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البستاني خلال اطلاق ورقة سياسة قطاع الكهرباء: لن أقول مبروك للبنانيين قبل تنفيذ الخطة

13
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وزيرة الطاقة ندى البستاني أنّه تم تعديل خطة الكهرباء بهدف خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وتحسين الخدمات الكهربائية للمواطنين.
 
وقالت إنّ تفاصيل خطة الكهرباء ستُنشر الاسبوع المقبل على موقع وزارة الطاقة والمياه الالكتروني، مضيفةً أنّ اليد ممدودة لجميع الفرقاء لحل أزمة الكهرباء.
 
البستاني وخلال اطلاق ورقة سياسة قطاع الكهرباء من جامعة الروح القدس- الكسليك، أوضحت أنّه من واجبات الدولة تأمين الكهرباء، قائلةً: "لن أقول مبروك للبنانيين قبل تنفيذ الخطة".
 
وأوضحت أنّه من المفترض أن يؤمَّن الحل الموقّت عام 2020، مشيرة إلى أنّ الوزارة ستقوم بتركيب حوالى 11 في المئة من العدادات الذكيّة حتّى آخر العام للحدّ من الهدر ويكتمل المشروع في 2021.
 
وأكّدت أنّ الهدر غير الفني يُعالج من خلال حملة نزع التعديات وقد بدأت مؤسسة كهرباء لبنان بذلك وستستكمل نزع التعديات بمؤازرة أمنية.
 
وإذ شدّدت البستاني على أنّ المواطن لا يستطيع أن يدفع فاتورتي كهرباء (كهرباء الدولة والمولّدات)، أعلنت أنّه تقرر خفض الهدر وزيادة الانتاج قبل زيادة التعرفة.
 
وعن معمل الذوق الحراري، لفتت وزيرة الطاقة إلى أنّه خلال عام أو عامين كحد أقصى سيتم استبدال المعمل بآخر جديد صديق للبيئة يعمل على الغاز الطبيعي.
 
أما عن ملف استملاكات سلعاتا، فشدّدت على أنّ لجنة التخمين هي المكلّفة تقدير كلفة الأراضي، مؤكّدة أنّ مؤسسة كهرباء لبنان أصدرت بيانًا توضيحيًا شرحت فيه كل النقاط.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout