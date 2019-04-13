كتلة ضمانة الجبل: الخطوات الإصلاحية التي تقرّها الحكومة باتت ضرورة ملّحة

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عقدت كتلة ضمانة الجبل اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها الأمير طلال أرسلان في خلدة، وجرى عرض لآخر التطورات المحليّة، والمستجدات السياسية والإقتصادية التي تمرّ فيها البلاد، إذ توقفت الكتلة عند الخطوات الإصلاحية التي تقوم الحكومة بإقرارها معتبرة أن هذا الأمر بات ضرورة ملحّة في وقتنا الراهن.

وتطرقت الكتلة إلى بعض مشاريع القوانين التي أقرت والتي يتم العمل على إقرارها وخاصة ما يتعلّق منها بمنطقة الجبل، وبكافة المناطق اللبنانية، وأبرزها مشروع قانون الإعفاءات من رسوم الانتقال في المناطق المهجّرة.

وفي موضوع التعيينات، شدّدت الكتلة على مطالبتها بالتمثّل في التعيينات التي ستقرّ في الجلسات المقبلة للحكومة، وعدم الإستئثار فيها بعد اليوم من قبل فريق دون الآخر.