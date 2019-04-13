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أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في إطار التعاون الأمني المشترك والمثمر بين جهازي مكافحة المخدرات في لبنان والمملكة العربية السعودية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية من مكتب اتصال مكافحة المخدرات السعودي، عن التحضير لعملية تهريب شاحنة (براد) مزودة بلوحات لبنانية، مخبأ بداخلها بطريقة احترافية يصعب اكتشافها كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، مجهزة لنقها الى احدى الدول العربية عبر البرّ".

وأشارت "المديرية"، في بيان لها إلى أنه "على الأثر، وبعد التنسيق بين المكتب المذكور ومكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في البقاع، اسفرت الاستقصاءات والتحريات الى تحديد مكان وجود الشاحنة، حيث وضعت تحت المراقبة المستمرة تمهيداً لضبطها في الوقت المناسب".

ولفتت الى انه "بتاريخ 9/4/2019، نصبت قوة من المكتبين كميناً للمشتبه به في اثناء محاولته نقل الشاحنة، وتمكنت من توقيفه، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1987، سوري)، وبتفتيش الشاحنة تم ضبط /142,5/ كلغ أي ما عدده حوالي /814,000/ حبة مخدرة عليها علامة "الرولكس" تقدر قيمها بـ /12/ مليون $ على الاقل، داخل جسر حديدي عدد /2/ مستحدثين ومثبتين بين جسري هيكل براد الشاحنة وارضيتها.

وأعلنت أن "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف كامل افراد العصابة".