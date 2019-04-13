باسيل في عشاء لهيئة الأطباء في التيار: للتعاون لوضع التشريعات الطبية اللازمة

A + A -

أكد رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل في عشاء هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر في مطعم Le Maillon الأشرفيه، أن هناك مستثمرون لبنانيون في الخارج يتمنون القيام بشراكة مع المستشفيات اللبنانية الموجودة هنا، وانا اعي كم ستكون ناجحة هذه المشاريع وهذه الشراكة نظرا للعدد الكبير للأطباء اللبنانيين في الخارج".

وقال: "أسهمنا بإقامة جمعيات للإطباء اللبنانيين في الخارج ومن بينها الألما، وعملنا على ايجاد شبكة لوصلهم مع بعضهم البعض، ولقد اقاموا مؤتمرات طبية ومنها مؤتمر لأطباء التجميل اللبنانيين في البرازيل وغيرها من المؤتمرات. هناك قطاعات لم يعمل عليها اللبناني في الخارج ومنها المدرسة والجامعة والمستشفى اللبنانية".

وسأل: "هل تعرفون كم هو كبير رقم الهدر في القطاع الصحي في موازنة الدولة والمستشفيات الحكومية؟".

وقال: "هذا الموضوع لم يعالج ولا مرة بطريقة علمية لمعرفة المعيار الذي على اساسه تحدد السقوف المالية للمستشفيات والتعريفات والتسعيرات وعدة امور يحددها العلم وحده، اكان بالنسبة الى الموضوع الصحي او الموضوع الإجتماعي المناطقي، ولكن اليوم الوزارة مع حزب نأمل ان يعمل هذا الفرق ويقدم لنا نموذجا مختلفا في هذا الموضوع".

ولفت الى "ارتفاع عدد الأطباء في لبنان الذي قدره نحو 13 الف طبيب اي طبيب لكل325 مواطن ومع ذلك لا ترشيد صحيحا للإختصاصات ولا سياسة توجيه".

وفي ما خص ما تشهده نقابة الأطباء، دعا باسيل الأطباء الى "التعاون والمحبة والى اجراء تحقيق حقيقي داخل النقابة مع اتخاذ اجراءات رادعة، فالطب اكثر من مهنة انه رسالة وهو يحتاج الى محبة وما يتم تظهيره احيانا يشوه صورة الطبيب الحقيقية وصورة لبنان في مجال طبي كي لا يعود مركزا طبيا للشرق الأوسط".

واقترح باسيل "ان يكون العنوان الأساسي للمعركة الإنتخابية النقابية الإخلاق الطبية والعودة الى الجذور والتركيز على حقيقة الطبيب اللبناني وعلى انسانيته واخلاقيته وعلى اختضان المجتمع له".

وشدد على "اهمية هذا الإستحقاق"، ودعا الى "التعاون والتضامن والتكاتف لوضع التشريعات الطبية اللازمة"، معتبرا "ان هناك قرارات لا تزال قابعة في ادراج المجلس الوزراء يجب التعاون لإقرارها كما يجب ان تكون النقابة مركز الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي، وهكذا ننتقل الى خانة الإصلاح والنهوض بالقطاع الصحي لتزدهر السياحة الطبية في بلدنا".