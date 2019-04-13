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جريصاتي ترأس الاجتماع الاول للمجلس الوطني للبيئة بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص وعرض لخطة ادارة النفايات والسياسة المقترحة للمقالع ومؤتمرات الوزارة والقوانين المقرّة

13
APRIL
2019
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ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة الاجتماع الأول للمجلس الوطني للبيئةفي عهد حكومة "استعادة الثقة"، وهو الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني للبيئة منذ تأليفه بموجب المرسوم رقم 8157 عام 2012.


استهلّ وزير البيئة الاجتماع بالترحيب بممثّلي القطاعين العام والخاصوهم عن القطاع العام:محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ممثلاً وزارة الداخلية ، مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية الدكتور شادي مهنا ممثلاً وزارة الزراعة، مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل ممثلاً وزارة الاشغال العامة والنقل، الاستاذ ربيع بيطار ممثلاً وزارة الطاقة والمياه، ريئس مصلحة التراخيص المهندس علي شحيمي ممثلاً وزارة الصناعة.


وعن القطاع الخاص شارك نقيب أطبار لبنان في بيروت البروفسور ريمون صايغ، المحامي ريمون جبر ممثلاً نقابة المحامين في بيروت، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت ، مدير الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف جورج ابي صالح، رئيس التجمع اللبناني للبيئة المهندس مالك غندور عن التجمعات البيئية التي لا تتوخى الربح ، وعميد كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروتالبروفيسور ريشار مارون عن القطاع الاكاديمي.كما شاركت من وزارة البيئة رئيسة مصلحة التخطيط والبرمجة ناديا الأحمر جبّور.


وخلال الاجتماع ،أشار الوزير جريصاتي " إلى المهام الُمناطة بالمجلس الوطني للبيئة وأهميتها في ظلّ التحديات البيئية المختلفة وبالإمكانيات المحدودة لوزارة البيئة على صعيدي الموازنة الخاصة والملاك"، وعرض من ضمن جدول الأعمال للبنود الآتية :


• خطة وزارة البيئة لملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان وأهمية الفرز من المصدر ودور البلديات والتدابير التحفيزية التي ستُعطى لدعم الخطة، كاشفاً عن التقدم بمشروع حول النفايات الى اللجنة الوزارية.
• السياسةالمقترحةللإدارةالمتكاملةلقطاعمحافرالرملوالأتربةوالمقالعوالكسارات، التي ضمّت 10 مبادئ تلخّصت بإحترام: قانون حماية البيئة والقوانين والأنظمة ذات الصلة، صلاحيات وزارة البيئة ودور المجلس الوطني للمقالع، المعاهدات البيئية الدولية، استدامة الموارد الطبيعية، واجبات المستثمرين في الامتثال للقوانين والتشديد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة المقترحة.
• إقرار اللجان المشتركة في 3/4/2019 لمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8045 المتعلّق بالمحميات الطبيعية.
• إعلان وزارة البيئة عن افتتاح موسم الصيد من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020.
• مؤتمرات نوعية لوزارة البيئة ومشاركتها في معارض هامة:
o مؤتمر بيروت الأول للبيئة في 3 أيار 2019.
o إطلاق معرض "e-MotorShow" الأول في الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبريد من 11 حتى 15 نيسان في بيروت
• التعاون والتنسيق المباشر مع كافة الادارات العامة وتحضير بروتوكولات ومذكرات تفاهم.
• جولات وزير البيئة في المحافظات والأقضية بغية التفاعل الميداني والاطلاع على التحديات والفرص البيئية
• مشاركة وزير البيئة في المؤتمرات الدولية منها "المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الأردن ومؤتمر جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي .

أمّا في التشريعات البيئية والتعاون الدولي، فقدلفت جريصاتي " إلى إقرار المجلس النيابي لتعديلات كيغالي لحماية طبقة الاوزون، والموافقة على إبرام اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، و إلى التعاون المستمر مع البنك الدولي في تطبيق الخطط البيئية ".

في مجال تطوير الثقافة الرقمية وتفعيل نظام المكننة، عرض وزير البيئة " لرؤية الوزارة في ما يتعلّق بإعداد سياسة تكنولوجية متكاملة لتعزيز الشفافية والاداء البيئي، كإنشاء تطبيق محمولMobile Application لتمكّن المواطنين من حقّ الوصول إلى كافة المعلومات البيئية والالتزام بالمبادئ التي تدعو إلى حماية البيئة ".
وقد تخلّل الاجتماع مداخلاتٍ عديدة لأعضاء المجلس الوطني للبيئة، حيث تمّت مناقشة كافة الاقتراحات والحلول المطروحة وسُبل التعاون بين وزارة البيئة والقطاعين العام والخاص، بهدف تطبيق قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وتفعيل دور المجلس الوطني للبيئة للوقاية من كافة أشكال التدهور البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ".


ومن زوار وزير البيئة وفد من نقابة الطوبوغرافيين.

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