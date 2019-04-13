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بطيش يواصل ترؤس وفد لبنان الى اجتماعات البنك الدولي

13
APRIL
2019
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يواصل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش زيارته الى العاصمة الاميركية في واشنطن مترئسا وفد لبنان الى اجتماعات البنك الدولي وصندوق الدولي.

وفي هذا السياق، التقى بطيش المدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس ومعاونَيه وتركّز البحث على الاصلاحات المالية والنقدية التي تنوي الحكومة القيام بها.

واجتمع الوفد اللبناني الذي ضم الى بطيش مدير عام وزارة المالية الان بيفاني والمستشارين في الوزارة الدكتور وسام المنصوري ونيللي حبيب وطلال سلمان الى نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعضو مجموعة البنك الدولي، سيرجيو بيمنتا، بحضور المديرة الإقليمية للصناعة والخدمات في الشرق الاوسط وافريقيا في البنك الدولي ماري-جان مويو وناقش معهم امكانية تمويل عدد من المشاريع لبعض القطاعات في لبنان. وقد ابدوا اهتماما خاصا بمجال الطاقة وقطاعات الانتاج في القطاع الخاص.

ولاحقا التقى الوفد اللبناني عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن الذي شدد على الرغبة بالتعاون الجدي مع لبنان، متمنيا تشكيل فريق متجانس من قبل الحكومة يحدد الاولويات المطلوبة ويتابع المشاريع مع البنك الدولي وفق رؤية اقتصادية يتم العمل على تطبيقها.

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