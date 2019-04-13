طقس الشعانين مشمس.. ولكن تحضروا لمنخفض طوفاني صواعق وبرَد غزير اعتباراً من هذا اليوم!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الموجة الدافئة تغطي الحوض الشرقي للبحر المتوسط وترفع درجات الحرارة لتلامس 26 درجة ساحلاً و 25 بقاعاً على ان تبدأ الجبهة الباردة بالاقتراب من لبنان اعتباراً من مساء الإثنين فتتهيأ الأجواء لوصول الأمطار.

في التفاصيل:

منخفضات جوية تضرب وسط اوروبا سوف تنحرف نحو ايطاليا واليونان بفعل الضغط الجوي المرتفع (الآزوري 1038hpa) الذي يسيطر على شمال اوروبا، يقابلها منخفض مداري يضرب وسط ليبيا ويتجه شمالاً نحو مصر وستنشط فعاليته بسبب الرطوبة التي تملأ شرق البحر المتوسط سوف تجتمع هذه المنخفضات فوق قبرص وجنوب تركيا ولبنان وسوريا اعتباراً من ليل الإثنين وفجر الثلاثاء وتصطدم بالجبهة الحارة ما يسبب امطاراً طوفانية مصحوبة بكميات هائلة من الصواعق والبرَد الغزير الذي سيشمل كل المناطق الساحلية والجبلية والبقاعية ويُخشى تشكل السيول والفيضانات بسبب الأمطار المزمعة ان تتساقط بين الثلاثاء ومساء الأربعاء.

طقس احد الشعانين مشمس ودافئ، تنخفض الحرارة ظهر الإثنين وتستمر بالانخفاض يومي الثلاثاء والأربعاء

الحرارة على الساحل: 27/18

في البقاع: 25/10

الجبال 1200 متر: 22/10

الضغط الجوّي: 1012hpa

الرطوبة: 40%

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 10 كم في الساعة