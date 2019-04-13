الوفد اللبناني في واشنطن: لا عقوبات جديدة ومشروع البنك الدولي يوفر ٤٨ الف فرصة

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يختتم اليوم الوفد النيابي المشارك في اجتماع البنك الدولي في واشنطن زيارته بعد لقائه عدداً كبيراً من مسؤولي الإدارة الأميركيّة، إضافة إلى مسؤولي البنك الدولي وآخرين في صندوق النقد الدولي.

والوفد الذي يضم النائبين ابرهيم كنعان وياسين جابر ومستشار الرئيس نبيه بري الدكتور علي حمدان، يعتبر أنّه حقّق خروقاً عدّة في لقاءاته، إذ تمكّن من عرض وجهة نظر لبنان حيال الكثير من الملفّات، ولعلّ أبرز ما حمله في رسالة جوابيّة هو أن لا عقوبات جديدة على لبنان، وفك ربط مشاريع التنمية بإدخال الشبّان السوريّين النازحين فيها، خصوصاً أنّها مشاريع تستمر إلى السنة 2025، وتخصيص أقسام منها للنازحين يحوّل إقامة هؤلاء إقامة دائمة أو طويلة الأمد وهو ما يرفضه لبنان الذي يتعامل مع النزوح كإقامة موقّتة. كما أكد الوفد "العودة الآمنة" لا "العودة الطوعيّة" التي يتحدّث عنها المجتمع الدولي.

وسألت "النهار" النائب كنعان في اتصال عن أبرز اللقاءات ونتائجها، فقال: "توزّعت لقاءاتنا بين محورَي البنك الدولي والإدارة الأميركيّة. في الأوّل ناقشنا مشاريع وهبات وبرامج لتأهيل الشباب وتمويل برامج تساعد في خلق فرص عمل من السنة 2020 إلى 2025. ويقدّر عدد الفرص المتاحة بنحو 48 ألف فرصة عمل ما يُشجّع الشباب على البقاء في لبنان وتحسين أوضاعهم الاقتصاديّة والمعيشيّة.

وقد طُلب إلينا إشراك النازحين السوريين في المشاريع، لكننا رفضنا الأمر، وطالبنا بعدم ربط تلك الأفكار بالمساعدات المخصّصة للنازحين، لأن توفير فرص عمل يحوّلهم إلى الإقامة الدائمة. وأكّد لنا مسؤولو البنك الدولي أنه ليس مطلبهم، بل هو تمنّي المؤسّسات والدول المانحة. وقد اقتنع هؤلاء بوجهة نظرنا".

وعن صحّة توفير 48 ألف فرصة عمل أو انّها من باب الدعاية ليس أكثر؟ قال كنعان: "انها خطوة تصاعديّة تبدأ في السنة 2020 بـ 5000 فرصة في مجال التكنولوجيا، والخطّة تلحظ شركة بين القطاعين العام والخاص، وتعنى بالتلامذة وهم صغار وتتابع تدريبهم إلى الجامعة فسوق العمل. وهذه المشاريع تحتاج الى تسهيلات وتشريعات جديدة، وهو ما سنعمل عليه لاحقاً لأن لا نمو اقتصادياً من دون الدخول في هذا العالم الذي يقتحمه الشباب في كل أنحاء العالم. وهذا ما يُقلّص الهجرة التي تقلّص أصلاً النمو لأنّها تُفقد المجتمعات العناصر الشابة النشيطة والقادرة على التكيّف مع تطوّرات العصر".

وفي المحور الثاني، غرّد كنعان عبر "تويتر" مبشّراً بأن لا عقوبات جديدة على لبنان، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الوفد بمساعد وزير الخزانة الأميركيّة لمكافحة الإرهاب والجرائم المالية مارشال بلنغسلي. وقال لـ"النهار": "نعم أكّد لنا أن لا عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين رسميّين لبنانيّين، وأن الاستقرار اللبناني أولويّة لدى إدارته".

وعرض له الوفد وجهة نظر لبنان "بأن الدولة تستعيد عافيتها ولديها قرارها، وهو غير مصادَر كما يصفه البعض، وقد صمد لبنان في مواجهة الإرهاب والأخطار المحدقة، وهذا دليل عافية، وان الاستقرار هو الرافعة، والمحافظة عليه لا تتم إلّا من خلال دعم المؤسّسات الرسميّة ودعم الجيش والقوى الأمنية".

وشرح الوفد كيف التزم لبنان كل القوانين والمعايير الدوليّة في مكافحة غسل الأموال، وهو ماضٍ في مكافحة الفساد من خلال حماية كاشفي الفساد وحق الوصول إلى المعلومات، والمضي في هذه الخيارات لا يتمّ عبر الضغوط والعقوبات.

وسمع الوفد تشديداً على أن السياسة الأميركيّة تدعم استقرار البلد وتدعم مؤسّساته، وأن لا عقوبات جديدة. وسأل مساعد وزير الخزانة عن مصدر الشائعات عن عقوبات جديدة. ودعا إلى مزيد من الشفافيّة في الملفّات الماليّة، وإلى المضي في الإصلاح، وأشاد بالسياسة الماليّة للبنان، وبأداء مصرف لبنان وتعاون المصارف.

وعن "حزب الله" ومشاركته في الحكومة وفي مؤسّسات الدولة، قال: "إن ربط القرار الرسمي بـحزب الله يخلق حساسيّة كبيرة لدى الإدارة الأميركيّة، لكنّنا أكّدنا أن الحزب مكوّن سياسي اجتماعي لا يمكن التنكّر له، لكنّه لا يُقرّر عن الدولة اللبنانيّة".

وأشاد كنعان بفريق عمل السفارة اللبنانية في واشنطن "الحيوي والذي نسج علاقات جيّدة داخل الكونغرس بما يساعد دائماً في توضيح وجهة نظر لبنان"