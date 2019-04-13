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وفد أميركي في بيروت للتأكد من...

13
APRIL
2019
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جال وفد من الكونغرس الاميركي في بيروت، خلال الساعات القليلة الفائتة على رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، "للبحث في كيفية العمل مع لبنان. وللاطلاع على كل التحديات التي يمر بها من أجل تعزيز سبل المساعدة ولتأكيد استمرار التعاون والصداقة بين الولايات المتحدة ولبنان".

وأفادت صحيفة "اللواء" نقلاً عن مصادر رسمية إلتقت الوفد الاميركي، ان مهمته تتعلق اساساً بعمل الامم المتحدة والمساعدات التي تقدمها والنشاطات التي تقوم بها في دول العالم، لذلك كان تركيز الوفد على موضوعي الوضع في الجنوب وعمل قوات اليونيفيل، واوضاع النازحين السوريين والمساعدات التي تقدم لهم في لبنان وهو سيقوم اليوم بجولة على مخيمات النازحين في البقاع.

واوضحت المصادر ان الوفد لم يحمل اي جديد يتعلق بنوعية وحجم المساعادت الاميركية للبنان سوى المعلن والمعروف، سواء المخصص للجيش او قوات اليونيفيل، وتلك التي تقدمها الولايات المتحدة للنازحين السوريين عبر المنظمة الدولية ومؤتمرات الدول المانحة اخرها مبلغ 400 مليون دولار عبر مؤتمر بروكسل الذي عقد في آذار الفائت.

واشارت الى ان الادارة الأميركية تقدم مساعداتها عبر الكونغرس، ولذلك فإن الوفد يزور لبنان للتأكد من جدوى هذه المساعدات وذهابها في الطريق الصحيح، موضحة ان المساعادت الاميركية تصرف على النازحين السوريين في لبنان ولا مانع لديها من ان تصرف على العائدين الى سوريا لكن عبر الامم المتحدة.

اللواء
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