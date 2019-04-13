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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 13-04-2019

13
APRIL
2019
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الجمهورية

قال موظف كبير سابق في وزارة ّحساسة إن البحث عن حرمان اللبنانيين من بعض الإمتيازات في قطاع حيوي لا يساوي مصروف ما هو موضوع بتصرف مكتب الوزير من القطاع نفسه.

جرى إتصال مطول بين أحد الوزراء وسفير دولة أوروبية إعترض فيه الأخير على نَسب مواقف لدولته حول استحقاق لبناني لا علاقة لها به.

لوحظ في الآونة الأخيرة حصول لقاءات عديدة بين مسؤول كبير وحزب بارز تجمعهما خصومة شديدة.


البناء

كواليس
تساءلت مصادر أمنية عربية عن درجة دقة الحسابات التي أقامها المجلس العسكري السوداني والقيادة العسكرية الجزائرية ومثلهما الجيش الليبي في قرارات كبيرة بحجم إعلان حرب بدأت تظهر نقاط الضعف ودرجات المخاطر فيها، وقالت إنّ الأرجح وجود معلومات مضللة وضعتها مصادر أمنية دولية بتصرف القيادات المعنية بهذه القرارات وترتب عليها التورّط بمواقف وخطوات يصعب التراجع عنها ووضعتها في منتصف طريق صاعد حيث التراجع كارثة والتقدّم إجباري لكن بلا أفق واضح.


اللواء

همس
بقيت خطوط التواصل مفتوحة بين الوفود اللبنانية في واشنطن، ومرجعياتها في بيروت، لمتابعة مجريات النقاشات الدائرة هناك..

لغز
يتصرف مسؤول كبير غير مدني، ببرودة أعصاب، إزاء حملة تستهدفه وكأن شيئاً لم يكن!

غمز
تهتم قيادات لبنانية رفيعة في بيروت، بالمجريات التي ترافق الانتخابات الفرعية في طرابلس.

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