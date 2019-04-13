عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 13-04-2019

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الاخبار

طرابلس قبل «الفرعيّة»: لامبالاة!

غرائب التأمين في نقابة المحامين!

مخالفات قانونية بالجملة وتبديد لمدّخرات الصناديق

الجمهورية

الموازنة تطبخ سياسياً قبل القرارات الموجعة

الموازنة تنتظر الغطاء السياسي وإقتراح نيـــابي لتعديل خطة الكهرباء

البناء

المستقبل يحشد قادته وماكينته وتحالفاته في طرابلس للانتصار... على لا أحد

عون لوفد الكونغرس: نرفض ضمّ الجولان ولنا الحق باستعادة مزارع شبعا

اللواء

تقديمات القطاع العام قيد التخفيض في موازنة التقشُّف

الإنتخابات الفرعية تحرِّك مشاريع طرابلس الإنمائية.. وعون لوفد الكونغرس: من حقِّنا إستعادة المزارع

الديار

الموازنة الى الحكومة الاسبوع المقبل... واجتماع حاسم غدا

وزير المال لـ «الديار» : الموازنة ستحدث صدمة ايجابية وتلاقي سيدر

لا عقوبات أميركية جديدة لكن «العين مفتوحة على حزب الله»