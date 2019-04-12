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إنجاز جديد لأحد طلّاب الجامعة اللبنانية!

12
APRIL
2019
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فاز الطالب جورج البيك من الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الثالث - سنة ثالثة علوم سياسية بدرجة مشرف في مؤتمر النموذج السنوي للأمم المتحدة Change The World.

وشارك الطالب البيك في المؤتمر الذي انعقد في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك عبر منظمة إيطالية غير حكومية Associazione Diplomatici، وهي منظمة تتمتع بمكانة إستشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC التابع للأمم المتحدة.

وتم إختيار الطالب البيك من الجامعة اللبنانية وإيرينا الحايك من جامعة سيدة اللويزة لتمثيل دولة "بوروندي" داخل منظمة الصحة العالمية، حيث بلغ عدد الدول الممثلة فيها 190 دولة وعدد الطلاب 360 طالبا.

أما المواضيع التي كان يفترض أن تناقش داخل المنظمة، فتوزعت بين تفعيل دورها في مواجهة ظاهرة توسع الأمراض غير المعدية في العالم، والتصدي للتغير المناخي وتأثيره على صحة الإنسان ومعالجة مشكلة إستخدام نبتة الحشيشة لأغراض غير طبية، ولكن لضيق الوقت وكثافة الدول المشاركة تم الاكتفاء بمناقشة موضوع التغير المناخي وتأثيراته السلبية على صحة الإنسان".

وبعد الخطابات التي أعدها البيك وزميلته وقدرتهما على كتابة مسودة اتفاقية ونيل 33 توقيعا من الدول المشاركة، فاز فريق "بوروندي" بدرجة "مشرف" الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة Associazione Diplomatici، أي بالمرتبة الرابعة بحسب ترتيب الجوائز من بين 360 طالبا.

كما حصل كل من الطالبة نادين لطفي والطالب أحمد ريمه من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية على شهادات مشاركة في المؤتمر الدولي، بعدما أوكل إليهما تمثيل دولة رومانيا بمواضيع تتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، والأطفال في النزاعات المسلحة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في جنوب آسيا.

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