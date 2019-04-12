living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الدفاع للقوات عبر الـ OTV: يللي بيدق الباب... بيسمع الجواب

12
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بالامس خرجت الوزيرة مي شدياق من جلسة مجلس الوزراء ممتعضة، لتقول: بالظاهر الاجواء منيحة بس من تحت لتحت نكايات سياسية"... غادرت شدياق وهمّ وزراء التيارالوطني الحر بالمغادرة فاستوقف الصحافيون وزير الدفاع ليسالوه عن سبب امتعاض شدياق ليتبين انه البند رقم 9 هذا الذي يعني عمليا توظيفا جديدا...حسنا ليست هنا المشكلة كما قال بوصعب علما انها تتاقض مع قرار وقف التوظيف ، انما بخلو البند من تفاصيل ضرورية دفعت بالوزير بوصعب للاستفسار عنها ،بعيدا عن اي اهداف سياسية،ولكن من دون ان يلقى جوابا شافيا ما دفع بالوزير كميل ابو سليمان للاقتناع بوجهة نظر بوصعب، الا ان الاخير، وما ان نقل وزير الدفاع حقيقة ما حصل للصحافيين، حتى اصدر بيانا يعلن فيه ان كلام بوصعب غير صحيح لكن اللافت في بيان ابو سليمان ان عنوانه يتناقض مع مضونه الذي يوافقه فيه بوصعب 100 بالمية كما يقول لانه اتى ليؤكد صحة كلامه: متوجها للقوات برسالة واضحة قال بوصعب:"نحنا بدنات نتعاون بس كمان ما فيكون تطلعو تحكو قبلنا بالاعلام وتشكو بعدت انو وضّحنا": عن حرتقات البعض التي استحضرها وزير العمل في بيانه نسأل بوصعب فيأتي الرد على قاعدة : "اللي بيدق الباب بيسمع الجواب "، وحتى اكثر من ذلك: وليس بعيدا عن اجواء وزير الدفاع ، لعل ما قاله بالامس الناطق باسم الحكومة اي وزير الاعلام ردا على سؤال ل او تي في يبقى الابلغ بالتوضيح ما اذا كان الجو نكايات من تحت لتحت

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout